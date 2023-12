Blondine droht im TV mit Kastration: "Ich schneide deine Eier ab!"

In Folge 5 von Bachelor in Paradise erreicht das Eifersuchtsdrama um Kaan und Michelle seinen finalen Siedepunkt und Leyla verkündet ihren freiwilligen Exit.

Von Nicole Reich

Thailand - Ein heimlicher Kuss und ein freiwilliger Exit: In Folge 5 von "Bachelor in Paradise" eskaliert das Eifersuchtsdrama um Kaan (26) und Michelle (27) endgültig. Als Konsequenz packt eine Single-Lady sogar von sich aus die Koffer und tritt den frühzeitigen Rückflug nach Deutschland an.

Pam (26) bekommt keine Rose von Alan (37), hätte sie aber eh nicht angenommen, wie sie danach trotzig erklärt. © RTL Alans (37) Entscheidung ist gefallen! In der Nacht der Rosen verleiht er Nachzüglerin Karina (27) seine Schnittblume. Pam (26) ist damit raus. Die umtriebige Freiburgerin habe im Paradies "zu viele Männer in kurzer Zeit auf ihrer Liste" gehabt, begründet der konservative Schweiz Ex-Bachelor seine Wahl. Der nächste Tag startet mit einem Neuzugang: Polizist Hannes (25) hatte in der "Bachelorette"-Staffel von Sharon Battiste (32) keinen Erfolg in Sachen Liebe. Und auch sein offen bekundetes Interesse an Karina (27) scheint zum Scheitern verurteilt, als die Single-Lady lieber Steffen (28) zum Einzeldate einlädt. Tatsächlich sprühen die Funken zwischen den beiden - ganz zum Leidwesen von Steffens bisheriger Favoritin Tami (30). Plötzlich steht der sprücheklopfende Blondschopf zwischen zwei Stühlen, äh, Frauen. Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau: Carolin bricht Hofwoche ab - "Muss man sich nicht noch weiter antun" Eine Lage, die auch Kaan nachempfinden kann. "Es ist mehr als Sympathie und das wissen wir beide", schwärmt der langhaarige Duisburger auf einmal von Colleen (28). Das entgeht auch nicht seiner Dauer-Rosenempfängerin Michelle, die im Hintergrund bereits ihre Rache an dem Fremdflirter plant: "Ich schneide deine Eier ab, wenn du mich jetzt hintergehst!"

Herzlich willkommen im Paradies, Hannes (25, M.)! © RTL

Die Chemie zwischen Karina (27) und Steffen (28) stimmt. © RTL

Bachelor in Paradise 2023: Max explodiert - "Ich f***e diese ganzen F*tzen!"

Michelle (27) rechnet nach seinem Flirt mit Colleen (28) mit Kaan (26) ab. © RTL Sofort konfrontiert die eifersüchtige Paradiesbewohnerin den mutmaßlichen Missetäter. Das Gespräch gipfelt in einer lautstarken Szene, woraufhin Michelle wutschnaubend von dannen rauscht und Kaan resigniert zurückbleibt. Schon folgt die nächste Explosion! Weil Tami Adela (30) auf Max' (27) Weiberheld-Vergangenheit hinweist, kommen der Schweizerin Zweifel. Als sie ihrem Favoriten von Tamis Warnung erzählt, reden die beiden so sehr aneinander vorbei, dass Adela Max unvermittelt Narzissmus vorwirft. Der frühere Schürzenjäger hadert daraufhin heftig mit sich und bricht sogar in Tränen aus! Dann fegt er mit einer Handbewegung die Gläser vom Tisch und stampft in die Küche, wo er seinen Frust abermals an unbewegten Einrichtungsgegenständen rauslässt. Promi Big Brother Promi BB: Iris Klein im heißen Bad mit Ex Peter - nächster Promi rausgeflogen "Ich schwör, ich f***e diese ganzen F*tzen! Ich weiß, dass ich eine Vergangenheit hab, aber scheiß doch einfach mal drauf, Mann!", rastet Max aus und muss von seinen Mitbewohnern beschwichtigt werden.

Krise bei Max (27) und Adela (30)! © RTL

Max hadert mit seiner Vergangenheit, ihm kommen sogar die Tränen. © RTL

Michelle rechnet mit Kaan ab: "Ehrenloser Lügner", hat "überhaupt keine Eier"

Colleen (l.) und Michelle schließen sich über Kaan kurz. © RTL Am selben Abend sucht Michelle das klärende Gespräch mich Colleen. Was die Mutter einer kleinen Tochter nicht ahnt: Kaan baggert zu diesem Zeitpunkt bereits an der Nächsten! "Kaan, du willst jetzt nur Off-Cam mit mir rummachen", durchschaut Leyla (26) die heimlichen Machenschaften des Vielgleisfahrers - dann dringen verräterische Kuss-Geräusche durch die geschlossene Badezimmertür! Während Kaan am nächsten Tag alles versucht, um die intime Szene zu verheimlichen, wird Leyla von schlimmen Gewissensbissen geplagt. "Es war ein Fehler, ich bereue das auf jeden Fall, dass wir uns geküsst haben", dämmert es der Verflossenen von Amir (27). Erst auf ihr beharrliches Drängen hin gesteht Kaan sich seinen Fehltritt ein und macht reinen Tisch mit Michelle. "Ich könnte dir gerade in die Fresse schlagen", flippt die Hintergangene prompt aus. "Junge, du redest von Verliebtsein, dass wir auf dem Weg dahin sind, dann küsst du einen Tag später 'ne Andere, willst du mich verarschen?" Kaan sei "ein ehrenloser Lügner", der "überhaupt keine Eier hat". "Er hat sein Gesicht verloren vor ganz Deutschland, nicht ich." Für Leyla ist das ganze Drama und die Tatsache, dass ihr Noch-immer-Favorit Amir freudestrahlend von einem Date mit Colleen zurückkommt, zu viel. Anstatt bei der Damenwahl eine Rose zu vergeben, verkündet sie vor versammelter Runde ihren freiwilligen Exit!

Michelle hat endgültig die Faxen dicke. © RTL

Leyla bereut den heimlichen Kuss mit Kaan. © RTL

Kaan drängt Leyla dazu, den Kuss weiterhin zu verheimlichen - ohne Erfolg. © RTL