"Bachelor in Paradise"-Michelle nackt im Playboy? Das sagt die 28-Jährige

Darmstadt - Bei einem Q&A auf Instagram kommen Promis und Reality-Sternchen gerne ins Plaudern, so auch die 28-jährige Michelle Schellhaas. Am gestrigen Montag berichtete die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin nicht nur von einigen sehr unschönen Aspekten der Dreharbeiten in Thailand, auch zu einem etwaigen Auftritt als Playboy-Model äußerte sich die junge Frau aus Südhessen.