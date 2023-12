"Bachelor in Paradise"-Mutti tritt in Riesen-Fettnäpfchen: "Ich hab geträumt, dass du Melissa wählst!"

In Folge 7 von "Bachelor in Paradise" treffen die Kandidaten auf die Familien ihrer Partner. Das sorgt für ordentlich Trubel.

Von Anna Gumbert

Thailand - Kurz vor dem Finale von "Bachelor in Paradise" müssen die übrigen Paare beweisen, wer wirklich eine Chance auf die große Liebe hat. Ein Paar entscheidet sich für einen frühzeitigen Exit - und auch bei zwei weitere Turteltauben hängt der Haussegen schief.

Max und Adela entscheiden sich für einen frühen Exit und ein Hotelzimmer ohne Kameras. © RTL Nach der letzten Nacht der Rosen stürzen Briefe von den Familien der übrigen Kandidaten die Villa in Thailand ins Gefühlschaos. Wenn doch nur die Handschrift von Colleens (28) Mutter besser zu lesen wäre! "Es ist nicht einfach, einen Menschen zu finden, der zu mir passt und der die Schrift lesen kann", schmunzelt die Blondine über ihren Schwarm Amir (27). Um auch das Wohlwollen der guten Geister zu beschwören, sollen die Bewohner der Villa dann ihre Ängste auf Zettel schreiben und verbrennen. "Ich habe Angst, dass Max weiterhin ein Fuckboy bleibt", witzelt die ehemalige Schweizer Bachelorette Adela (30). Und das soll nicht der einzige Seitenhieb gegen den Fußballer bleiben, der nach Strich und Faden von seiner Partnerin gemaßregelt wird. "Das ist halt blöd, wenn man die anderen Paare sieht, die alle harmonisch sind und Adela tanzt mal wieder aus der Reihe", seufzt der "Ex On the Beach"-Casanova (27) genervt. Eine Disharmonie, die auch den anderen Paaren auffällt. "Ich seh sie nicht als Paar hier rausgehen, in der Realität kann das nicht funktionieren", urteilt Steffen (28). Grund genug für Max, noch mal richtig Gas zu geben. "Ich liebe dich. Also ich bin sehr verliebt für dich", wagt der 27-Jährige einen verzweifelten Versuch, den Adela nur mit einem geschockten "Was!?" quittiert. Beide sehen es wohl ein, dass es vielleicht nicht für die ganz große Liebe reichen wird und verlassen die Villa noch vor den Dreamdates. "Heute Abend gibt es Sex. Unsere Hotelnachbarn tun mir schon Leid", so Max vielsagend.

Gemeinsam stark: Rebecca und Adrian seilen sich von einem hohen Felsen ab. © RTL Damit bleiben noch drei Paare für die Dreamdates. Steffen und Tami (30) treffen eine Herde Elefanten und danach auf die Mütter der beiden. "Skifahren tun sie beide, das passt schon mal", so das entscheidende Kriterium von Steffens Mutti. "Ich denke, dass die beiden als Paar hier rausgehen", bestätigt auch Tamis Mutti. Na dann kann ja nichts mehr schiefgehen! Rebecca (28) und Adrian (27) müssen sich indes von einem riesigen Felsen im thailändischen Dschungel abseilen. Dabei kann Adrian seiner Liebsten mit ihrer Höhenangst eine wichtige Unterstützung sein. "Er ist da und nimmt mir meine Ängste, spricht mir Mut zu. Er ist genau der richtige Mann an meiner Seite", strahlt Rebecca. Nicht mehr ganz so freundlich sieht die 28-Jährige aus der Wäsche, als sie auf Adrians Mutter trifft. Diese hätte sich nämlich eine andere Kandidatin an der Seite ihres Sohnes gewünscht. "Ich habe geträumt, dass du Melissa wählst. Ich wollte sie unbedingt kennenlernen, weil ich ein Fan von ihr bin", quengelt die Bachelorette-Expertin. Ein Schock für Rebecca, die bereits zum Anfang der Staffel in den quasi-Zweikampf mit ihrer Konkurrenz hatte treten müssen. "Ich sehe aus wie sie. Ich kann das Double von Melissa sein", so der Tattoo-Fan tapfer.

Adrians Mutter hätte gerne eine andere Frau an seiner Seite gesehen. © RTL

Tami und Steffen passen laut ihren Müttern gut zusammen - beide haben eine Passion fürs Skifahren. © RTL

Beim Date mit Colleens Schwester und Amirs Mutter scheint noch alles in Ordnung zu sein ... © RTL

Colleen über Schwarm Amir: "Er ist mir zumindest nicht mehr egal!"