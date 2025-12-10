TV-Teilnehmer macht sich nach Flirt mit zwei Frauen vor allen zum Löffel: "Peinlich!"

Koh Samui (Thailand) - Das Drama um Bennett (29), Viki (27) und Larissa (32) setzt sich auch in der siebenten Folge von " Bachelor in Paradise " fort und erreicht sogar eine neue Stufe der Eskalation.

Sagt Bennett (29, ganz links) beim "Dinner der Wahrheit" auch wirklich die Wahrheit? © RTL

Beim "Dinner der Wahrheit" fragt Ex-Bachelor David Jackson (35) Bennett, ob er Sex mit Larissa haben will. Als der 29-Jährige nach einer kurzen Pause die Frage verneint, sprechen die Gesichter vieler seiner Mitkandidaten Bände.

Vor allem Larissa möchte die Antwort des blonden Gigolos nicht so recht glauben. Schließlich hatte er direkt nach dem Liebesakt mit seiner eigentlichen Favoritin, Viki, heimlich das Gespräch mit ihr gesucht.

"Also nachdem ich dann so geschossen habe, hätte er nichts anderes mehr sagen können. Vielleicht hat er es sich auch die letzten 24 Stunden anders überlegt. Weiß man ja nicht, so sind Männer", reagiert die Blondine genervt.

Auch Jessica (28) betrachtet das Verhalten des Dortmunders als "unglaubwürdig", Mimi (31) findet dieses einfach nur "peinlich".