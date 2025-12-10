 7.723

TV-Teilnehmer macht sich nach Flirt mit zwei Frauen vor allen zum Löffel: "Peinlich!"

In der siebenten Folge von Bachelor in Paradise kämpft Bennett nach dem Hin und Her weiter um Vikis Herz. Doch viele Unterstützer hat er nicht auf seiner Seite.

Von Karolin Wiltgrupp

Koh Samui (Thailand) - Das Drama um Bennett (29), Viki (27) und Larissa (32) setzt sich auch in der siebenten Folge von "Bachelor in Paradise" fort und erreicht sogar eine neue Stufe der Eskalation.

Sagt Bennett (29, ganz links) beim "Dinner der Wahrheit" auch wirklich die Wahrheit?
Sagt Bennett (29, ganz links) beim "Dinner der Wahrheit" auch wirklich die Wahrheit?  © RTL

Beim "Dinner der Wahrheit" fragt Ex-Bachelor David Jackson (35) Bennett, ob er Sex mit Larissa haben will. Als der 29-Jährige nach einer kurzen Pause die Frage verneint, sprechen die Gesichter vieler seiner Mitkandidaten Bände.

Vor allem Larissa möchte die Antwort des blonden Gigolos nicht so recht glauben. Schließlich hatte er direkt nach dem Liebesakt mit seiner eigentlichen Favoritin, Viki, heimlich das Gespräch mit ihr gesucht.

"Also nachdem ich dann so geschossen habe, hätte er nichts anderes mehr sagen können. Vielleicht hat er es sich auch die letzten 24 Stunden anders überlegt. Weiß man ja nicht, so sind Männer", reagiert die Blondine genervt.

Auch Jessica (28) betrachtet das Verhalten des Dortmunders als "unglaubwürdig", Mimi (31) findet dieses einfach nur "peinlich".

Der 29-Jährige macht Larissa (32, l.) für das Drama mit Viki verantwortlich.
Der 29-Jährige macht Larissa (32, l.) für das Drama mit Viki verantwortlich.  © RTL
Mimi (31, l.) findet Bennetts Benehmen einfach nur peinlich.
Mimi (31, l.) findet Bennetts Benehmen einfach nur peinlich.  © RTL

Viki gibt Bennett trotz Fehlverhalten eine Rose

Die 27-Jährige verzeiht Bennett und gibt ihm eine zweite (oder die wievielte?) Chance.
Die 27-Jährige verzeiht Bennett und gibt ihm eine zweite (oder die wievielte?) Chance.  © RTL

Und damit nicht genug: Als Judith (30) Viki offenbaren will, dass Bennett sie in Bezug auf Larissa angelogen hat, rastet der "Bachelorette"-Teilnehmer von 2024 plötzlich richtig aus. In seiner Wut marschiert er schnurstracks zu Larissa und schreit: "Wir reden jetzt!"

Dass der Reality-Teilnehmer die 32-Jährige mit seiner Geste eher in die Enge treibt, bemerkt er nicht. "Verpiss dich Junge", lässt Larissa ihren Ex-Flirt gekonnt abblitzen, bricht jedoch wenig später in Tränen aus.

Man möchte meinen, dass nach diesem Ausraster die Verbindung mit Bennett für Viki gegessen sei. Zur Überraschung aller trifft die 27-Jährige in der dritten Nacht der Rosen eine krasse Entscheidung: Bennett bekommt von ihr trotz allem noch eine Chance.

Eine neue Lady stolziert ins Paradies - die anderen Frauen sind nicht begeistert!
Eine neue Lady stolziert ins Paradies - die anderen Frauen sind nicht begeistert!  © RTL

"Im Paradies gilt für mich immer noch: Kopf über Herz", leistet sich die ehemalige "Die Bachelors"-Teilnehmerin von diesem Jahr auch noch einen unangenehmen Versprecher. "Du meintest wohl Herz über Kopf", korrigiert sie Bennett und nimmt die Rose erleichtert an.

Folge 7 der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.

Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)

