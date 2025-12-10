 6.897

Kondom-Panne im TV! Produktion muss "Pille danach" besorgen

Kurz bevor auf dem "Promihof" das Finale ansteht, muss die Produktion plötzlich die "Pille danach" besorgen. Am Ende wird zudem die Siegerin der Show gekürt.

Von Laura Miemczyk

Radziejowice (Polen) - Kurz bevor auf dem "Promihof" endlich das Finale ansteht, sehen sich Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel (28) in den Folgen 20, 21 und 22 plötzlich mit einem Problem konfrontiert, das wohl weder die Produktion, noch die beiden haben kommen sehen: Beim nächtlichen Techtelmechtel platzt den beiden plötzlich das Kondom.

So bleibt den beiden Reality-Stars nichts anderes übrig, als direkt nach dem Akt den Interview-Raum aufzusuchen und die Produktion um die "Pille danach" zu bitten. Die beiden brechen allerdings nicht in Panik aus, sondern nehmen den Bett-Unfall mit Humor. "Mir ist das noch nie in meinem ganzen Leben passiert", lacht Emma.

Der Rest der VIPs bekommt von dem Gummi-Patzer nichts mit, schlummert friedlich in den Betten und scheint alle Kräfte für die letzten Tage zu sammeln.

Ins Finale schaffen es am Ende jedoch nur Fritz Wagner (26), Sandra Sicora (33), Gigi Birofio (26) und Paco Herb (30), die von der Konkurrenz per Finalisten-Wahl nominiert werden, um um den Sieg zu kämpfen.

In der "letzten Ähren-Runde" muss das Quartett in einem Parcours antreten, den Sandra am Ende am schnellsten von allen absolviert - und sich damit nicht nur den Titel "Hofkönigin 2025", sondern auch den Jackpot von 69.860 Euro sichert! Was die Kölnerin mit der Kohle anfängt, steht auch schon fest: "Mein Bruder kriegt ein neues Auto und meine Mama ein E-Bike".

Gigi landet hingegen auf dem undankbaren zweiten Platz, gefolgt von Fritz in der goldenen Mitte und "Bürgermeister" Paco auf Platz vier.

Der Promihof: Cosimo verlässt die Show mit einem gepflegten "Fi*kt euch alle!"

Zuvor hatten sich die Reihen auf dem Promihof bereits stark gelichtet: Beim letzten Ausmisten der Staffel wird erst Maki Doric (32) vom Hof gejagt, ehe auch Pinar Sevim, Ina Kina (31) und Cosimo Citiolo (43) folgen. Die drei hatten im Spiel "Dosen-Krieg" am schlechtesten abgeschnitten, müssen daher ihre Koffer packen und gehen.

Abgesehen von einem wohl scherzhaft gemeinten "Fi*kt euch alle!" seitens Cosimo nimmt das Trio den Rausschmiss jedoch sportlich.

Emma, Tim, Giulia Siegel (51), Laura Morante (34) und Jenny Grassl (24) verpassen das Finale hingegen nur knapp, was augenscheinlich vor allem an Tims und Emmas Allianz-Ego kratzt.

Am Ende kann halt nur einer gewinnen - und das ist diesmal eben "Hofkönigin" Sandra.

TV-Tipp: Die Folgen 20, 21 und 22 von "Der Promihof" seht Ihr am 17. Dezember um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Wer nicht warten will, kann sich alle drei Episoden schon vorab auf RTL+ anschauen.

