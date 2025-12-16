So fies ist das Wiedersehen dieser beiden TV-Konkurrenten: "Der will mich fi****"

Koh Samui (Thailand) - Die " Bachelor in Paradise "-Staffel neigt sich dem Ende zu. Trotzdem stößt ein letzter neuer Kandidat zur Gruppe dazu - und mischt die bestehenden Couples ganz schön auf.

Ferry (30) stößt als letzter Kandidat zur "BiP"-Gruppe dazu. © RTL

Die Rede ist natürlich von Ferry (30), der 2024 um das Herz von Stella Stegmann (28) kämpfte, und im Finale gegen Devin (29) den Kürzeren zog.

Der 29-Jährige ist beim Anblick seines alten Konkurrenten alles andere als begeistert: "Ich kotze im Strahl, dass der Bastard hier ist. (...) Seine Denglisch-menglisch-Rumschreierei geht mir jetzt schon auf den Piss. Der will mich fi**** hier. Aber nicht mit mir."

Als Ferry es dann auch noch wagt, mit Devins Angebeteter Mimi (31) zu flirten, wird das Fass zum Überlaufen gebracht. Bevor der Konkurrenzkampf ein zweites Mal entbrennen kann, nimmt Mimi die Sache allerdings einfach selbst in die Hand und beendet die holprige Kennenlernphase mit Devin.

"Körperliche Anziehung ist halt gar nicht da", erklärt die 31-Jährige. "Es würde keinen Unterschied machen, ob ich mit Michelle oder mit Devin kuschel'." Die abgeschwächte, schonende Version dieser Aussage teilt sie ihm dann auch mit - nur um es sich kurz darauf wieder anders zu überlegen, als Devin seine Gitarre auspackt.

Plötzlich ist Mimi der Meinung: "Doch, da könnte schon was gehen." Die Frage ist, ob Devin sich nach dem Friendzone-Korb nochmal auf sie einlassen wird.

