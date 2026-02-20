"Bares für Rares"-Experte irrt sich: Seniorin kann nicht fassen, was Händler ihr zahlt
Köln - Überraschung bei "Bares für Rares": Obwohl das Objekt kaputt ist, kommt es im Händlerraum zu einem erbitterten Zweikampf, der den Preis in ungeahnte Höhen treibt - sehr zur Freude des Verkäufers!
Gerlinde aus Pfungstadt hat nicht nur ihren Enkel Moritz in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht, sondern auch eine alte Leuchtreklame. "Eine schöne Werbung mit Beleuchtung", merkt Moderator Horst Lichter (63) fachmännisch an.
Experte Sven Deutschmanek (49) weiß mehr und erklärt, dass es sich bei dem Mitbringsel um Werbung für das Fernsehmagazin "Funk Uhr" handelt, wie man sie typischerweise an Kiosken oder Zeitschriftenläden findet. Das kalte Licht der Neonröhre funktioniert.
Dagegen versagt die eingebaute analoge Uhr ihren Dienst, die mit einer Batterie betrieben wird. Ein Austausch des Quarzwerks koste aber nur fünf bis acht Euro, wie Deutschmanek weiß. Hergestellt worden sei das Objekt wohl Ende der 80er- oder Anfang der 90er-Jahre.
Sonderlich begeistert wirkt der Sachverständige aber nicht. "Das ist nichts, was die Leute abholt, dass die sagen: Das muss ich unbedingt haben", lautet die vernichtende Expertise zu der Werbung aus Plexiglas. "Ist schwierig", stimmt Lichter zu.
Die Besitzerin wünscht sich nur 100 Euro für ihr Leuchtmittel. Deutschmanek muss die Erwartungen allerdings ein wenig dämpfen: Er taxiert den Wert auf "60 bis 100 Euro". Im Händlerraum würde Gerlinde am liebsten an "Waldi" verkaufen. Ob das was wird?
"Bares für Rares"-Händler zahlt weitaus mehr als den Experten-Schätzpreis
Jos van Katwijk hält zunächst das Ohr an die Uhr und bemerkt: "Läuft nicht." Anderen ist das egal. "Engelchen, da hast du aber eine geile Uhr mitgebracht!", schwärmt Walter Lehnertz (59). Er bietet 80 Euro. Die Verkäuferin strahlt.
Der Kult-Händler versichert jedoch sofort: "Da kommt noch mehr. Da sitzt ja noch der Holländer." Und er behält recht: "Waldi" und van Katwijk liefern sich im Anschluss ein erbittertes Bieterduell, das den Preis immer weiter steigen lässt.
Eine Stichelei gegenüber seinem Kollegen kann sich der Mann aus der Eifel natürlich auch heute nicht verkneifen. Er sagt: "Der braucht eine neue Lampe zu Hause, damit der nicht im Dunklen rumläuft." Ergänzend fügt er noch hinzu: "Die wird aber teuer für ihn."
Am Ende ist es Lehnertz, der tief in die Tasche greifen muss. Für 290 Euro erhält der den Zuschlag, rundet aber freiwillig auf 300 Euro auf. Damit kassiert Gerlinde das Dreifache ihres Wunschpreises. "Ich kann es gar nicht glauben", so ihr finales Fazit.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares