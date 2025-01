Als "Golden Bachelor"-Kandidatin dieses tragische Erlebnis preisgibt, wird es emotional

Sylvia (62) weint ihrem verstorbenen Partner nach. © RTL

Auf dem Weg zu einer kleinen Kirche erzählt die Einzelunternehmerin: "Ich bin fest der Meinung, dass ich bei meiner letzten Beziehung mit meinem Partner bis zum Ende gegangen wäre, wenn er nicht schwer erkrankt wäre. Leider war sein Ende so vorbestimmt, dass wir nur ein Jahr zusammen haben sollten."

Sie habe ihren Michi erst im Februar 2023 kennengelernt. Im Februar 2024 sei er dann verstorben. "Wir haben im letzten Urlaub tagtäglich in einer Kapelle gestanden und geweint", sagt Sylvia unter Tränen. Direkt nach dem Betreten des Gotteshauses kommen bei ihr die Erinnerungen wieder hoch.

"Wir haben uns über Dating-Portale kennengelernt. In der Kürze der Zeit dachte ich immer, dass das so krass matcht", schildert die 62-Jährige. Doch bei einem Dienst sei ihr Partner plötzlich umgekippt. "Und dann war die Diagnose: Lungenkrebs und ein Tumor am Kopf", so die schockierende Feststellung.

"Es ging schnell", erzählt Sylvia. "Ich war ihm schon sehr nahe und ich rede mir auch ganz oft ein, dass er noch bei mir ist."