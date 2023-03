Bachelor-Konkurrenzkampf nimmt Fahrt auf: "Mit ihm bumsen darfst du jetzt nicht mehr"

David verrät, dass er bei Angelina bereits "gefühlt irgendwo am Weitesten ist", aber auch Rebecca endlich näher kennenlernen will. Gesagt, getan: Charlene, sehr beeindruckt von Rebeccas Ehrlichkeit und Stärke, schickt sie kurzerhand aufs Einzeldate mit ihrem Zwilling.

Trotz aller Stimmigkeit fällt am Ende kein Kuss zwischen den beiden, stattdessen erhält Yolanda eine verfrühte Rose vom Bachelor. Zurück in der Ladies-Villa will Konkurrentin Chiara (26) dann wissen, ob das Date sie "gefühlsmäßig" weitergebracht habe. Yolandas Antwort kommt sofort: "Ja, auf jeden Fall. Mit ihm bumsen darfst du jetzt nicht mehr."

Beim romantischen Strand-Date mit David ist dann allerdings nichts mehr von ihrer schlechten Laune spürbar, stattdessen werden die Gespräche schnell ernst und tiefgründig. Der Bachelor gibt zu, sehr hohe Erwartungen an das Date gehabt zu haben - "wahrscheinlich höher als an jede andere Person" - freut sich dann aber umso mehr, endlich Yolandas "versteckte Facetten" kennengelernt zu haben.

Der Morgen in der Frauen-Villa beginnt mit einer Nachricht an Yolanda (26): Sie darf sich über ein Einzeldate freuen - zumindest mehr oder weniger. "Ich hab doch gesagt, dass ich heute meine Periode hab, ich blute, ich hab Bauchschmerzen", beschwert sie sich, während sie sich für das Treffen rausputzt. "Von all den Tagen die man hätte wählen können, ist das tatsächlich der ungünstigste."

Spielt Chiara (26) ein falsches Spiel? Das muss David noch herausfinden. © RTL

"Heute hat er mich sehr nervös gemacht, weil er sah mal wieder unfassbar sexy aus", schwärmt Rebecca und schüttet sich vor Aufregung ein Glas Sekt nach dem anderen in den Rachen. Schnell dreht sich das Gespräch um ihre Zukunftspläne, die recht kompatibel erscheinen: Genauso wie der familienorientierte David will auch sie schon bald heiraten und Kinder kriegen.

Im weiteren Date-Verlauf knistert es dann immer mehr zwischen den beiden, ein Kuss liegt in der Luft - womit die nervöse und angetrunkene Rebecca nicht umgehen kann und anfängt wie ein Wasserfall zu plaudern. "Manchmal hab ich einen Schlaganfall in meinem Kopf bei dir, ich kann dann nicht mehr reden", gesteht sie ihm in ihrem Redeschwall.

Weder sie noch David trauen sich trotz aller Chemie, den nächsten Schritt zu machen - und so kehrt Rebecca schließlich ungeküsst und sauer auf sich selbst zurück in die Villa.

Dort wartet eine gehörige Portion Stress auf die 28-Jährige: Rebecca soll rumerzählt haben, dass Chiara nur bei der Show mitmachen würde, um selbst eines Tages "Bachelorette" zu werden. Tatsächlich gibt Chiara zu, sich als Rosen-Verteilerin beworben zu haben, allerdings abgelehnt worden zu sein. Diese Fakten habe Rebecca aber verdreht und falsch weitergetragen. "Ich muss nicht Leuten hinterherlaufen, die vor mir Kacke streuen", schießt Chiara deshalb gegen sie.

Doch vor allem Leyla (26) scheint sie damit nicht überzeugt zu haben, sie hat weiterhin ein schlechtes Bauchgefühl: "Viele haben schon so eine gewisse Angst vor Chiara", erzählt sie. "Sie hat ja auch den Spitznamen 'Chefin'. Viele machen halt das was sie sagt, sie zeiht schon die Strippen in der Villa. Und mich kotzt das wirklich an."