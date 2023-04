Bachelor-Lady macht die anderen mit Orgasmus-Beichte sprachlos: "Kann ungefähr zehn haben"

Es wird geknutscht! In Folge 7 von Der Bachelor geht es zur Sache, dann macht eine Single-Lady alle mit ihrer Orgasmus-Beichte sprachlos.

Von Nicole Reich

Mexiko – "Mission Kuss" nimmt endlich Fahrt auf! Die Gelegenheiten, die in den Vorwochen versäumt wurden, werden in "Der Bachelor" Folge 7 in höchst effizienter Art wieder aufgeholt. Gleich zwei Frauen kommen in den Genuss von David Jacksons (32) Lippen-Fertigkeit - genauso viele fahren am Ende ohne Rose nach Hause.

ACHTUNG, SPOILER!

"Der Bachelor" David Jackson (32) startet in eine neue Dating-Woche. © RTL Zwei der verbliebenen Single-Ladys haben schon, die anderen sechs wollen noch einen... Na klar! Es geht um Küsse von David. Während Lisa (32) und Rebecca (28) bereits "Knutschi, Knutschi" machen durften, wartet die Konkurrenz weiter auf das heiß ersehnte Zuneigungsbekenntnis. Gute Chancen könnte dabei Angelina (28) haben, wäre da nicht ein ungebetener Besucher auf ihrer Oberlippe. "Wieso muss ich denn jetzt Herpes haben?", jammert die brünette Lissabon-Auswanderin über den "beschissenen Zeitpunkt". "Ich weiß, ihr sagt immer, das sieht man nicht, aber es ist extrem belastend." Derweil überbrückt Leyla (26) die Zeit bis zum nächsten Date mit einer Partie "Pimmel-Ball". Die Spielutensilien: ein schwarzer Dildo von der letzten Ladys-Party und eben ein Ball, der wie beim Tennis in der Luft getroffen werden muss. "Ich schwör's dir, dieses Mädchen ist einfach nur krank in der Birne", beäugt Rebecca das skurril anmutende Spektakel amüsiert. "Wir brauchen mehr Pimmel!", befindet hingegen Alyssa (36). Der Bachelor Bachelor-Konkurrenzkampf nimmt Fahrt auf: "Mit ihm bumsen darfst du jetzt nicht mehr" Aktiv wird es auch beim Surf-Gruppendate auf offener See - und nass. Die Frauen und ihr Bachelor gehen am laufenden Band baden. Den Abend - wieder im trockenen Zustand - darf Alyssa bei einem hochromantischen Candle-Light-Dinner mit David verbringen. Zurück in der Villa lässt sie dann die Bombe platzen!

Alyssa (36) hat beim Kennenlernen mit David eifrig aufgeholt. © RTL

Der Bachelor: Leyla hat genug - "Mir hängt die Kotze auf halb acht!"

Henriette (25) plaudert in der Ladys-Runde pikante Details zum Thema Selbstbefriedigung aus. David ahnt nichts davon. © RTL "Erstes Einzeldate und schon geknutscht - dreimal! Zeit genutzt", jubelt die Teilzeit-Kapstadt-Bewohnerin. Ganz zu Leylas Leidwesen. "Ich bin abgef*ckt", will die eifersüchtige Integrationshelferin nichts mehr hören. "Dieses Rumgeschlabber die ganze Zeit geht mir auf die Nerven! Mir hängt die Kotze schon wieder auf halb acht!" Beim Flaschendrehen geht es munterer zu. "Wie oft befriedigst du dich selbst in der Woche?", lautet eine von vielen pikanten Fragen. Ausgerechnet die bislang schüchtern dahergekommene Henriette (25) ergreift das Wort - und sorgt für sprachlose Gesichter. "Manche Frauen machen es sich ja ein Mal und dann ist gut, weil sie einen Orgasmus hatten. Ich kann ungefähr zehn haben", plaudert die blonde Hamburgerin ungehemmt aus. Der Bachelor "Der Bachelor" vor dem Aus? TV-Quoten stürzen ins Bodenlose ab, Publikum genervt Sexy wird es auch beim zweiten Einzeldate der Woche. "Ich hab' mich danach gesehnt, Zeit mit Angelina zu verbringen", untermauert David die Favoritenrolle der über Nacht Herpes-los gewordenen Badenixe. Heißen Küssen im Pool steht somit nichts mehr im Weg! "Das war längst überfällig, aber der perfekte Moment", ist der Rosenkavalier nach dem Zungenspiel hin und weg. "Wir kamen beide aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Das hat gefühlt alles übertroffen." Beim Kuss am Vortag mit Alyssa hatte er nicht ganz so euphorische Worte gefunden...

Vom Herpes geheilt geht Angelina (28) direkt aufs Ganze. © RTL

Nacht der Rosen: Zwei Frauen müssen gehen - nicht ohne einen Seitenhieb

Die Vertrautheit aus dem Einzeldate scheint zwischen David und Lisa (32) nachgelassen zu haben. © RTL In der siebten Nacht der Rosen droht der Krisengipfel. Lisa haben die wenigen Vier-Augen-Minuten beim Gruppendate nicht gereicht. Dass sie offen ihre zu rar gesäte Zeit mit David bemängelt, kommt beim Bachelor selber gar nicht gut an. "Ich weiß nicht, ob unser Vibe noch so da ist", dämmert der Erstgeküssten eine ernüchternde Erkenntnis. Für eine Rose reicht es trotzdem noch. Weil Angelina bei ihrem Date schon eine rote Schnittblume bekommen hat und auch Henriette, Alyssa, Chiara (26) und Rebecca eine kriegen, müssen am Ende Leyla und Xenia (30) ihre Koffer packen. Für sie ist die Liebesreise vorbei! Leyla sieht ihre Niederlage zwar ein, kann sich als Fan klarer Worte eine letzte Spitze jedoch nicht verkneifen: "Ich kann nicht nachvollziehen, warum er an meinem Tempo so gemeckert hat, wenn es eine Frau gab, die eigentlich nie auf ihn zugegangen ist und da das Tempo sexy und in Ordnung war. Muss er selber wissen." Ein wenig dezenter Seitenhieb in Richtung von Henriette!

Xenia (30, l.) und Leyla (26) werden in "Bachelor"-Folge 7 ohne Rosen nach Hause geschickt. © Montage: RTL/Frank Fastner