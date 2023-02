Bachelor-Kandidatin Lisa R. war schon verheiratet und sucht das "gewisse Feuer"

Annweiler am Trifels - Die beliebte Dating-Show " Der Bachelor " startet bald in eine neue Staffel. Unter den 23 Frauen , die in Mexiko um die Gunst des 32-jährigen David Jackson kämpfen werden, ist auch Lisa R. aus Rheinland-Pfalz - die 27-Jährige hat bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich.

"Bachelor"-Kandidatin Lisa R. (27) ist von Beruf Teamassistentin, sie lebt in Annweiler am Trifels in Rheinland-Pfalz. © RTL / Frank Fastner

Der Fernsehsender RTL beschreibt die junge Pfälzerin aus Annweiler am Trifels als "zielstrebig, für jeden Spaß zu haben".

Zu Lisas Vorgeschichte gehört aber auch eine gescheiterte neunjährige Beziehung, wie sie in einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video verrät.

Aus einer von RTL veröffentlichten Vorstellung der Kandidatin geht ferner hervor, dass diese Ex-Beziehung sogar zu einer Eheschließung führte, doch nur einen Monat nach der Trauung folgte auch schon die Scheidung.

"Es hat vorher schon gekriselt, aber wir waren blind für die Probleme", zitiert der Fernsehsender die 27-Jährige hierzu.

Nun sucht Lisa bei "Der Bachelor" ein neues Liebesglück. Wie sie in dem Instagram-Clip erzählt, ist sie schon seit ihrer Jugend ein Fan der TV-Show, die sie früher immer zusammen mit ihrer Mutter verfolgte. Damals hätte sie sich laut eigener Aussage niemals vorstellen könne, selbst einmal Kandidatin der Dating-Show zu sein.

Danach befragt, was ihr in einer Beziehung wichtig sei, erklärt die Pfälzerin in dem Instagram-Video: "Dass da immer so ein gewisses Feuer da ist, das ist mir wichtig, egal ob du zwei Jahre, drei Jahre oder auch dreißig Jahre zusammen bist, es ist einfach wichtig, dass die Beziehung irgendwie so ein gewisses Feuer mit sich bringt."

Aus dieser Aussage lässt sich zudem entnehmen, dass Lisa R. - trotz ihrer gescheiterten Ehe - weiterhin an langfristige Liebesbeziehungen glaubt.