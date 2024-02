Bikini-Check bei den "Bachelors": "Das Date hat sich sehr stark auf der Lustebene bewegt!"

Die Reihen der Kandidatinnen bei den "Bachelors" lichten sich. Wer bleiben will, braucht einen Bikini - und einen geheimen Plan.

Von Anna Gumbert

Kapstadt - In Folge vier von "Die Bachelors" zeigt sich Rosenkavalier Dennis (30) von seiner lüsternen Seite. Das Drama rund um die bei den Frauen umstrittene Rosenanwärterin Leonie (28) nimmt seinen Lauf - und weitere Küsse fallen!

Bei der Beachparty präsentieren sich Eva (27, l.) und Selin (26) von ihrer für Dennis besten Seite - im Bikini. © RTL Um ihre Ladies noch besser beziehungsweise vor allem in knapper Bademode kennenzulernen, laden Dennis und Kollege Sebastian (35) die Frauen zu einer Beachparty am Strand ein. "Ich weiß schon, wo du hinguckst, immer in die Augen!", schärft Sebastian dem jüngeren "Bachelor" ein. "Das ist ja fast wie bei Baywatch", kommt der Bayer aber gar nicht mehr aus dem Sabbern raus. Dann stürzen sich die beiden Rosenkavaliere rein ins Getümmel - Sebastian muss schließlich herausfinden, ob Kandidatin Kim sich nach ihrem Partnertausch in der letzten Folge nun endgültig für ihn entschieden hat. "Kim interessiert mich, aber da fehlt was, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich versuche, diese Mauer in den nächsten Wochen einzureißen", resümiert der 35-Jährige das Gespräch. Kaum dass Sebastian Kim wieder aus den Augen lässt, zettelt die bereits das nächste Drama an: Ihr passt es überhaupt nicht, dass ihr Objekt der Begierde ihrer frierenden Kontrahentin Leonie (28) sein Hemd leiht. "Du schmeißt dich aber ganz schön ran hier mit dem Hemd", geht die 30-Jährige auf Konfrontationskurs.

Leonie (28) kommt gut bei Sebastian an - das gefällt einigen ihrer Mitbewerberinnen gar nicht. © RTL

Bei Dennis und Nadia wird es romantisch ... © RTL

... für den Rosenkavalier bewegt sich das Date aber eher auf "der Lustebene". © RTL

Sebastian (35) und Larissa (30) knutschen wild. © RTL "Das hat er mir gegeben, ich hab ihn nicht gefragt", kontert die Kölnerin. "Was bleibt ihm anderes übrig, wenn du die ganze Zeit an seinem Arsch klebst?", legt die Fitness-Influencerin aus Potsdam und nach und bringt Leonie zum Weinen. Das wiederum hat zur Folge, dass beide "Bachelors" sofort zu ihrer Seite eilen. "Das ist Manipulation. Sie weint und dann kommt ihr Prinz und schenkt ihr Aufmerksamkeit", schimpft Kim. Nach einer weiteren Pool-Party im Bikini in der Villa (Dennis: "Da wollen wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen!") werden Nadia (26) und Larissa (30) für Einzel-Dates ausgewählt. Dennis entführt seine Nadia auf einen Free-Fall-Tower auf der oberen Etage eines Luxushotels in Kapstadt. "Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll", bemerkt Nadia mit gequältem Blick, bevor sie mit ihrem Schwarm knapp 100 Meter in die Tiefe fällt. Als Entschädigung gönnen die beiden sich eine weitere Auszeit in einem Pool. "Nadia im Bikini zu sehen ist schon ein heißer Anblick, da ist unglaublich Anziehung da", sabbert Dennis und natürlich kommt es zum Kuss. Doch das reicht dem 30-Jährigen noch lange nicht. "Es war ein unglaublich schönes Date, aber es hat sich bisher sehr stark auf der Lustebene bewegt", reflektiert der Fitnesskaufmann.

Das Date der beiden Turteltauben startet in einer Sternwarte. © RTL

Lavinia (31, l.) und Brenda (26) müssen ihre Koffer packen. © Bildmontage: RTL / Pervin Inan-Serttas, RTL/ Frank W. Hempel