Großer Bachelor-Spoiler! SIE bekommt die letzte Rose

"Es war ganz nett alles, aber es soll noch bisschen kuscheliger werden. Da werde ich mindestens genau so Gas geben wie hier", sagt David, bevor es mit Lisa in ein romantisches Chalet geht.

Auf einen Tag im Greifvogel-Park darf sich dagegen Angelina "freuen", die mit Weißkopfseeadler Aika deutlich wärmer wird als David es tut.

Auch auf die Wahl-Portugiesin wartet natürlich noch ein entspannter Abend mit dem Content Creator aus Stuttgart, der mittlerweile in Dubai wohnt.

"Wenn ich Angelina jetzt anschaue, hat sich einfach so viel bestätigt und sie ist so viel mehr, als im ersten Moment angenommen und in ihr gesehen hab", schwärmt David, der nach der Nacht "einfach hier liegen bleiben, sie an mich drücken und gar nicht loslassen" will.

Nach den beiden letzten Dates wisse der 32-Jährige nicht, für wen er sich entscheiden soll. David hat ein schlechtes Gefühl, doch er wusste, worauf er sich einlässt.

Und dann geht es in die Final-Location.