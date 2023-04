Der Bachelor: Chiara tritt beim Homedate ins Fettnäpfchen - "Jetzt habe ich alle beleidigt"

Mexiko – Jetzt werden Mexiko und Rio de Janeiro gegen das fröstelige Deutschland eingetauscht! In Folge 10 von " Der Bachelor " steht das Halbfinale an und die drei verbliebenen Rosen-Ladys stellen David Jackson (32) bei den Homedates ihre Lieben vor - dabei tritt Chiara (26) auf einmal voll ins Fettnäpfchen.

Eine Aussage, die David ins Grübeln versetzt. Immerhin hatte er zuletzt hartnäckig an den ehrlichen Absichten der selbstbewussten Musik-Journalistin gezweifelt . In ihrem alten Kinderzimmer gerät Chiara unter vier Augen in Erklärungsnot.

Mit Rosenblättern vor der Haustür empfangen, verläuft das dritte Kennenlernen neben kulinarischen Höhepunkten mit Lasagne und Zitronenkuchen ohne besondere Vorkommnisse - bis Mama Corinna mit einem Satz genau ins Wespennest sticht: So sei mit der "Bachelor"-Teilnahme ein großer Traum von Chiara in Erfüllung gegangen.

Vorher dürfen die drei Single-Ladys jedoch noch Davids Mutter in Düsseldorf kennenlernen - und eine ganz besondere Kindheitsanekdote über den TV-Casanova anhören.

Im Alter von etwa zwei Jahren habe sie den kleinen David plötzlich laut schreien gehört, als er gerade mit seiner Zwillingsschwester in der Badewanne planschte, erinnert sich die Rentnerin feixend zurück. "Sie sitzt da in der Wanne und hat seinen kleinen Penis in der Hand und zieht und schreit: 'Ich will auch so was!' Der war ja schon ganz blau, die hat den ja abgedrückt!" Die Schwester habe es schlichtweg unfair gefunden, dass David mutmaßlich mehr Körperteile besaß als sie.

Nach diesem Schwank wird es ein vorletztes Mal ernst: Mit seinen (nur noch) zwei Rosen schickt David erst Angelina, dann Lisa ins große Finale!