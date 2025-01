"Golden Bachelor" schickt mehr als die Hälfte seiner Ladys nach Hause!

Kreta - Die Liebes-Reise von "Golden Bachelor" Franz (72) neigt sich allmählich dem Ende entgegen - kein Wunder, dass der pensionierte Schuldirektor seinen sieben verbleibenden Single-Ladys in Folge 9 nochmal gründlich auf den Zahn fühlen will. Am Ende müssen tatsächlich mehr als die Hälfte seiner Liebes-Anwärterinnen ihre Koffer packen!