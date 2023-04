Zweifel bei "Bachelor"-Dreamdate: Meint es diese Frau wirklich ernst mit ihm?

Die Dreamdates stehen an! David Jackson (32) empfängt in der neunten "Bachelor"-Folge die verbliebenen vier Frauen in Rio de Janeiro.

Von Annika Rank

Rio de Janeiro - Die Dreamdates stehen an! David Jackson (32) empfängt in der neunten "Bachelor"-Folge die verbliebenen vier Frauen in Rio de Janeiro, um vor der Rückreise nach Deutschland alle restlichen Fragen ein für alle Mal zu klären. Am Ende muss eine Teilnehmerin die Show überraschend verlassen.

ACHTUNG, SPOILER!

Beim Date mit Bachelor David (32) fließt der Batida mal wieder in Strömen. © RTL Adiós Mexiko, olá Brasilien: Mitten in einer Favela in Rio wird die Dreamdate-Woche eingeläutet. Vor beeindruckender Kulisse, windigen Verhältnissen und selbstverständlich mit Batida de Côco ausgestattet trifft David wieder auf seine Top 4. Besonders mit Lisa (32) harmoniert der Bachelor gut, im Einzelgespräch hebt er die starke Vertrautheit zwischen den beiden hervor: "Ich hab das Gefühl, dass ich Lisa schon länger kenn als ich sie tatsächlich kenne." Doch vor allem mit Angelina "Utze" (28) fliegen wie immer heftig die Funken, sodass sie kurz darauf auf das erste Dreamdate der Staffel eingeladen wird. Auf einer Bootsfahrt kommen sich die beiden immer näher und können kaum voneinander lassen - trotz des bescheidenen Wetters. Der Bachelor Bittere Erkenntnis nach Gespräch mit dem "Bachelor": "Das ist doch scheiße" "Ich würde schon sagen, dass ich sehr starke Gefühle für Angelina hab und dass es mehr ist als nur Schmetterlinge im Bauch", gibt David zu. "Und dass ich vielleicht verknallt bin." Auch "Utze" spricht von einem Kribbeln im Bauch. Ein Perfect Match? Recht unspektakulär endet das Treffen dann mit einem Picknick am Hafen. Keine Übernachtung, kein gemeinsames Aufwachen, keine Zeit abseits der Kameras - Wow, so unromantisch und lieblos wie in dieser Staffel liefen die Dreamdates wohl noch nie ab ...

Angelina darf das erste "Dreamdate" mit David verbringen - und nutzt ihre Zeit. © RTL

David konfrontiert Chiara (26) mit den Gerüchten rund um ihre angebliche Fake-Persona. Sie streitet die Vorwürfe ab, sodass einem romantischen Date nichts mehr im Weg steht. © RTL Ebenso "traumhaft" verläuft das Dreamdate mit Chiara (26), das mit einer Straßenbahnfahrt beginnt, mit einem Besuch in einem Café weitergeht und mit einem Stopp in einem Mosaik-Haus endet. Bei einem kühlen Getränk überwindet sich David dann endlich und spricht das Thema an, welches ihm schon seit der vergangenen Folge auf der Seele brennt: Rebeccas (28) Behauptung, dass Chiara nur wegen der Reichweite an der Show teilnehmen und sich vor der Kamera verstellen würde. Die 26-Jährige gibt zu, sich zwar bei der "Bachelorette" beworben zu haben, allerdings trotzdem mit ehrlicher Intention dabei zu sein und ihn ernsthaft kennenlernen zu wollen. Für die ausgeschiedene Rebecca hat sie hingegen keine netten Worte übrig: "Andere schlecht zu machen und Lügen zu verbreiten [...], das ist schwach!" Der Bachelor Deshalb kommt Euch "Bachelor"-Kandidatin Henriette schon so bekannt vor Davids Sorgen sind zunächst beruhigt ("Für mich ist das Thema auf jeden Fall erledigt"). Doch als Chiara ihre Vorfreude auf die Homedates anspricht und damit mal wieder zeigt, dass sie die genau getakteten Abläufe einer Reality TV-Produktion profimäßig durchschaut hat, scheint der 32-Jährige kurz irritiert. Immerhin zerstört dieses Eröffnen einer Meta-Ebene ja die "romantische" Atmosphäre des Dreamdates. Alles in allem zeigt sich David aber zufrieden mit dem Treffen.

An der brasilianischen Küste kommen sich David und Henriette (25) näher. © RTL Weiter geht's mit einer holprigen Jeep-Fahrt mit Henriette (25) und einem anschließenden Picknick am Strand. Die beiden gleichen hier vor allem ihre Werte und Vorstellungen in einer Beziehung ab und scheinen sich in allen Punkten einig zu sein. Auch bei Davids Lieblingsthema Kinderkriegen kommen sie auf einen Nenner, sodass auch dieses Dreamdate harmonisch und mit allerlei Zärtlichkeiten vonstattengehen kann. Über das wohl spektakulärste Date darf sich aber Lisa (32) freuen, die mit dem Bachelor in einen Hubschrauber steigen und über Rio fliegen darf. Süßer Moment: Hoch oben in den Lüften packt David plötzlich die Tafel Schokolade aus, die Lisa ihm bei ihrer allerersten Begegnung geschenkt hatte. Dann wird gemeinsam gesnackt. Auf einem Sofa vor grandioser Rio-Kulisse lassen sie den Tag ausklingen. "Lisa gegenüber hab ich auf jeden Fall mehr als Schmetterlinge im Bauch. Man ist schon so bisschen verschossen", gesteht der 32-Jährige. "Das ist voll greifbar für mich, wenn ich an Lisa an meiner Seite denke." Gleichzeitig gibt er zu, dass er Gefühle für mehrere Frauen aufgebaut hat, was ihm die anstehende Entscheidung natürlich nicht leichter macht. "Hätte mich jemand gefragt, wie sich das anfühlt … ich würde es keinem empfehlen", ist er ratlos.

Zwischen David und Lisa (32) läuft es nach wie vor super. Ihre Schmetterlinge im Bauch werden bei einem Helikopterflug besiegelt. © RTL

Folge 9 beim "Bachelor": Henriette erhält keine Rose

Für die Nacht der Rosen geht's für die versammelte Mannschaft dann zurück nach Deutschland, wo die fünf Protagonisten bei deutlich kälteren Wetterbedingungen aufeinandertreffen. Während Lisa und Angelina wenig überraschend eine Rose überreicht bekommen, entscheidet es sich schließlich zwischen Chiara und Henriette. Letztere geht leer aus und muss die Show also kurz vor den Homedates verlassen.

Henriette (25) bekommt keine Rose und belegt bei der diesjährigen Staffel damit den vierten Platz. © RTL