Dramatisches Finale bei den "Bachelors": "Ich hätte ihm am liebsten eine gescheuert"

Sebastian und Dennis vor ihrer finalen Entscheidung. © RTL

Die große Entscheidung steht bevor. Dennis vergibt seine finale Rose an Katja. "Ich habe mich in dich verliebt", gesteht er der überglücklichen Düsseldorferin. Gefasst und doch bitter enttäuscht zeigt sich die zweitplatzierte Rebecca: "Ich hätte ihm am liebsten eine gescheuert."



Wesentlich entspannter dagegen reagiert Publikums-Liebling Eva, die einen Korb von Sebastian kassiert. Der 35-Jährige hat sich also, oh Wunder, für Larissa entschieden. Trotz viel Hin und Her nahm die Blondine die letzte Rose an.

Die zehnte Episode "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Am kommenden Mittwoch wird sie zudem um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL ausgestrahlt.