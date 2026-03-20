Ex-Bachelor überrascht Fans: Sebastian Preuss zeigt erste Bilder seiner Verlobten

München - Vor rund sechs Jahren suchte der Münchner Sebastian Preuss (35) im TV seine große Liebe – ohne Erfolg. Er ging als erster Bachelor in die Geschichte ein, der am Ende keine der beiden letzten Kandidatinnen auswählte. Doch jetzt scheint der ewige Junggeselle sein Glück gefunden zu haben.

Sebastian Preuss (35) wird heiraten. © IMAGO / Future Image

2020 ließ Sebastian in der RTL-Show die Finalistinnen Diana und Wioletta abblitzen und kehrte als Single heim.

Abseits der TV-Kameras fand Sebastian Preuss aber endlich die große Liebe. Diesmal hielt er seine Beziehung konsequent privat – bis jetzt. Der Ex-Bachelor machte seiner Partnerin Mariolina einen Heiratsantrag und zeigte dieses Glück nun der ganzen Welt.

Auf Instagram postete der 35-Jährige einen Beitrag, gab dort seine Verlobung bekannt – und teilte erste private Bilder von diesem besonderen Moment. Gleichzeitig nutzte er diesen geschickt, seinen Followern die zukünftige Frau Preuss vorzustellen.

"Meine Liebe", lautet die Bildunterschrift - und auch die ersten Bachelor-Kollegen, Niko Griesert und Oliver Sanne, gratulieren dem glücklichen Paar in den Kommentaren.