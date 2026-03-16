RTL lässt rosige Bombe platzen: Das sind die neuen "Bachelors" 2026

Köln/Südafrika - Im Doppelpack auf Rosen-Mission - erneut gehen bei RTL in diesem Jahr gleich zwei " Bachelors " auf die Suche nach der großen Liebe. Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) haben das Single-Dasein satt und wagen in Südafrika das wohl größte Liebes-Abenteuer ihres Lebens.

In diesem Jahr verteilen Tim (35, l.) und Sebastian (33) die Rosen. © RTL / Lena-Luise Grellert

Wer dachte, 2026 würde es kein "Bachelors"-Duo geben, hat sich geschnitten, denn am Montag stellte der Kölner Sender feierlich seine beiden neuen Rosenverteiler vor, die sich schon bald im TV auf die Suche nach ihrer großen Liebe machen.

Mit Sebastian schickt RTL diesmal einen waschechten Leistungssportler ins Rennen, der dem ein oder anderen Zuschauer vielleicht sogar bekannt vorkommen dürfte. Der Sport- und Ernährungscoach aus Düsseldorf betreibt nämlich einen erfolgreichen Instagram-Kanal, dem inzwischen mehr als 160.000 Fans folgen.

Der ehemalige Polizist bezeichnet sich selbst als aktiven, bodenständigen Typen, der sich gerne neuen sportlichen Herausforderungen stellt und das Leben ganz bewusst angeht.

Sebastian war bereits verlobt, vor den Traualtar ist er jedoch noch nicht geschritten. Nun will der 33-Jährige seinem Liebesglück in der RTL-Kuppelshow auf die Sprünge helfen.