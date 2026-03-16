RTL lässt rosige Bombe platzen: Das sind die neuen "Bachelors" 2026
Köln/Südafrika - Im Doppelpack auf Rosen-Mission - erneut gehen bei RTL in diesem Jahr gleich zwei "Bachelors" auf die Suche nach der großen Liebe. Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) haben das Single-Dasein satt und wagen in Südafrika das wohl größte Liebes-Abenteuer ihres Lebens.
Wer dachte, 2026 würde es kein "Bachelors"-Duo geben, hat sich geschnitten, denn am Montag stellte der Kölner Sender feierlich seine beiden neuen Rosenverteiler vor, die sich schon bald im TV auf die Suche nach ihrer großen Liebe machen.
Mit Sebastian schickt RTL diesmal einen waschechten Leistungssportler ins Rennen, der dem ein oder anderen Zuschauer vielleicht sogar bekannt vorkommen dürfte. Der Sport- und Ernährungscoach aus Düsseldorf betreibt nämlich einen erfolgreichen Instagram-Kanal, dem inzwischen mehr als 160.000 Fans folgen.
Der ehemalige Polizist bezeichnet sich selbst als aktiven, bodenständigen Typen, der sich gerne neuen sportlichen Herausforderungen stellt und das Leben ganz bewusst angeht.
Sebastian war bereits verlobt, vor den Traualtar ist er jedoch noch nicht geschritten. Nun will der 33-Jährige seinem Liebesglück in der RTL-Kuppelshow auf die Sprünge helfen.
"Die Bachelors" 2026: Tim opferte sich für seine Karriere auf - nun will er endlich seine Traumfrau finden
Ganz genau so geht es auch Tim. Beruflich feierte der Kölner bereits tolle Erfolge als Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich, fokussierte sich in den vergangenen Jahren voll auf seine Karriere und stellte sein Liebesglück dafür hinten an. Damit soll nun jedoch Schluss sein!
Auch der 35-Jährige sucht in der RTL-Show die Frau fürs Leben, die im Idealfall selbst fest mit beiden Beinen im Leben stehen sollte. "Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen", erklärte der Geschäftsmann vor seiner Liebesreise, die beide "Bachelors" auch in diesem Jahr wieder nach Südafrika führen wird.
Wann die neue Staffel der Kuppelshow über die heimischen Bildschirme flimmern wird, behielt der Kölner Sender vorerst noch für sich. Weitere Informationen zur 16. Ausgabe des Formats sollen jedoch zeitnah bekannt gegeben werden, hieß es am Montag.
Titelfoto: RTL / Lena-Luise Grellert