Hässliche Läster-Attacke zum Dating-Auftakt: "Krass, dass so viele alte Frauen Single sind"

Kapstadt (Südafrika) - Zwei "Bachelor" sind besser als einer - und so gehen auch in der neuen Staffel mit Martin (35) und Felix (32) wieder zwei Solo-Männer an den Start, um ihre jeweilige Traumfrau zu finden. Während die eine Hälfte der Single-Ladys Bachelor Martin in Folge 1 bei kurzen Blind Dates trifft, wissen Felix' Herzdamen zunächst gar nicht, mit wem sie es zu tun haben.