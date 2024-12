James-Bond-Moment beim "Golden Bachelor": Jetzt fallen die ersten Küsse

"Das war mega, das war so toll", erzählt Franz im Nachhinein und auch Lise kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Es war so ein wunderschöner Tag und Abend."

Birgit (67) konnte Franz nicht von sich überzeugen. © RTL

Die Nacht der Rosen bricht an und Franz nimmt sich nichtsahnend über den Verlauf der Unterhaltung Birgit (67) zur Seite.

"Die bringt den Franz jetzt total aus dem Konzept", lachen die Ladys. Da liegen sie gar nicht mal so falsch.

Kaum haben sich die beiden gesetzt, prescht Birgit auch schon in ihrer gewohnten Manier mit der Überlegung hervor, ob mit Franz denn alles richtig läuft. Schließlich sei es ja für einen Mann nicht normal, 12 Jahre Single zu sein.

Überraschung: Pluspunkte sammelt die Modeberaterin damit nicht.

Das scheint ihr in diesem Moment aber auch egal zu sein, denn sie legt kurz darauf noch einen drauf und fragt Franz, ob er sich beim Kennenlernen von Frauen genug ins Zeug gelegt habe und ob er überhaupt noch flirten könne.

Glücklicherweise ist die doch recht unangenehme Unterhaltung wenig später schon wieder zu Ende und Franz zieht sein Fazit.

"Ich muss (in so einem Moment) auch nicht so ganz arg was dagegensetzen", resümiert er und lässt die Unterhaltung mitsamt Birgit hinter sich.