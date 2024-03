Skurrile Rosenvergabe im "Bachelors"-Halbfinale: "Bauchgefühl schlägt einfach komplett Alarm"

Bei Sebastian (35) und Kim (30) stimmt die Chemie. Doch reicht das fürs Finale? © RTL

Noch dramatischer geht es bei Sebastian zu: Bereits nach den Dates mit Kim (30) und Eva (27) ist er hin und weg: "Stand jetzt hab ich mich in die nächste Frau verknallt!"

Mit einer dementsprechend rosaroten Brille auf der Nase tritt er dann sein letztes Date mit Larissa (30) an. Als er am nächsten Morgen wieder vor den Kameras sitzt, steht ihm das Liebesglück förmlich ins Gesicht geschrieben - doch dann kommt Larissa.

"Der Schein trügt", verrät sie der Produktion. "Mein Bauchgefühl schlägt einfach komplett Alarm. Mir passt irgendwas nicht zusammen." Er habe sie mit seinen Zärtlichkeiten und Komplimenten förmlich überschüttet, wie sie erklärt: "Das war wirklich viel zu viel. Dieses Love Bombing raubt mir die Energie." Autsch!

Als sie Sebastian damit konfrontiert, zeigt er sich selbstreflektiert: Sie habe recht, auch in der Vergangenheit habe er sich oftmals zu schnell und intensiv in Beziehungen reingestürzt. So auch diesmal, denn in der gemeinsamen Nacht hat er Larissa tatsächlich gestanden, sich in sie verliebt zu haben. Ihre Reaktion? Nicht gerade die, die er sich erhofft hat.