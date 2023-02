Tanga-Kleid und Busen-Panne: So lief der "Bachelor"-Start

Mexiko – Endlich werden wieder Rosen verteilt! Zum 13. Mal sucht " Der Bachelor " bei RTL seine Traumfrau. 23 Anwärterinnen auf den Titel haben sich für das erste Kennenlernen mächtig in Schale geschmissen, doch genau das wird gleich mehreren von ihnen beinahe zum Verhängnis.

Das ist er, der 13. "Bachelor": David Jackson (32). © RTL

David Jackson heißt der Mann, der in diesem Jahr in Mexiko auf Liebesreise geht - und direkt seine splitterfasernackte Kehrseite präsentiert!

Noch bevor sich der 32-jährige Halb-US-Amerikaner richtig vorstellen kann, wird sich erst mal unter der Regendusche erfrischt. Natürlich in Zeitlupe und gestochen scharf. Mit dem Rücken zur Kamera widmet sich der neue Rosenkavalier gewissenhaft der Körperhygiene und hat seine Badehose für besseren Zugang gleich mal Zuhause gelassen. Blanke Effizienz.

Wie David unten ohne, geschweige denn obenrum aussieht, ahnen die Single-Ladys zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Ohne allzu langes Tamtam fährt direkt die Limousine mit der ersten Ladung Frauen vor. Schon vor dem Aussteigen schwant Tami (29) und Yolanda (26) jedoch böses, denn vor ihnen liegt der längste rote Teppich aus, den es wohl je bei einer "Bachelor"-Premiere gegeben hat! Es geht um Kurven und sogar einige Treppenstufen hinab. Also mehr als genügend Stolpermöglichkeiten und das in einer Situation, in die Nerven bereits im Voraus blank liegen.

Tatsächlich meistert Fitness-Ökonomin Tami den Ewig-Catwalk als allererste Dame vorbildlich. Das wahre Problem ergibt sich jedoch, als sie vor David Position bezieht.