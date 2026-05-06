Überraschung bei TV-Auftakt: Kandidatin kennt Bachelor bereits - "komm nicht drauf klar"!

Kapstadt (Südafrika) - Ab jetzt heißt es wieder Bachelor -Time! Die 16. Staffel startet erneut mit zwei Solo-Männern, die sich auf 22 schöne Ladys freuen dürfen. Doch eine Dame ist für Ex-Polizist Sebastian (33) keine Fremde ...

Tim (35, l.) und Sebastian (33) begrüßen zum Bachelors-Auftakt 22 schöne Single-Ladys. © RTL / Lena-Luise Grellert

Die Auftritte der Frauen hätten glamouröser gar nicht sein können - eine schöner und aufgeregter als die andere stiegen sie vom Auto auf den roten Teppich.

Eine brachte den Bachelors einen Kurzen mit, eine andere führte direkt eine sportliche Liegestütz-Challenge mit ihnen durch.

Kandidatin Lili (26) überlegte sich etwas ganz Besonderes: Als Geschenk verpackt strauchelte sie den langen Weg vor zu Sebastian und Tim (35). Doch die richtige Überraschung kam erst danach … "Der eine kommt mir irgendwie bisschen bekannt vor", sagte Kim (32) nervös.

"Ihr scheint Euch zu kennen", stellte auch Tim innerhalb weniger Sekunden fest. Sebastian und sie schienen peinlich berührt, gleichzeitig aber auch ein wenig verblüfft zu sein.

Sebastian spannte seinen Mitstreiter nicht länger auf die Folter und erklärte, dass er und Kim sich schon einmal getroffen haben. Und das vor wohl nicht allzu langer Zeit - gehalten hat es aber offensichtlich nicht.

"Es gab Gründe, warum ich jetzt hier stehe", erklärte der Blondie mit einem Lächeln im Gesicht.