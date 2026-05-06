Überraschung bei TV-Auftakt: Kandidatin kennt Bachelor bereits - "komm nicht drauf klar"!
Kapstadt (Südafrika) - Ab jetzt heißt es wieder Bachelor-Time! Die 16. Staffel startet erneut mit zwei Solo-Männern, die sich auf 22 schöne Ladys freuen dürfen. Doch eine Dame ist für Ex-Polizist Sebastian (33) keine Fremde ...
Die Auftritte der Frauen hätten glamouröser gar nicht sein können - eine schöner und aufgeregter als die andere stiegen sie vom Auto auf den roten Teppich.
Eine brachte den Bachelors einen Kurzen mit, eine andere führte direkt eine sportliche Liegestütz-Challenge mit ihnen durch.
Kandidatin Lili (26) überlegte sich etwas ganz Besonderes: Als Geschenk verpackt strauchelte sie den langen Weg vor zu Sebastian und Tim (35). Doch die richtige Überraschung kam erst danach … "Der eine kommt mir irgendwie bisschen bekannt vor", sagte Kim (32) nervös.
"Ihr scheint Euch zu kennen", stellte auch Tim innerhalb weniger Sekunden fest. Sebastian und sie schienen peinlich berührt, gleichzeitig aber auch ein wenig verblüfft zu sein.
Sebastian spannte seinen Mitstreiter nicht länger auf die Folter und erklärte, dass er und Kim sich schon einmal getroffen haben. Und das vor wohl nicht allzu langer Zeit - gehalten hat es aber offensichtlich nicht.
"Es gab Gründe, warum ich jetzt hier stehe", erklärte der Blondie mit einem Lächeln im Gesicht.
Die Frauen stehen Schlange!
Anders als in den vorherigen Staffeln mussten die Bachelors ihre Rosen schon während des Kennenlern-Abends verteilen. Insgesamt gab es 20 Stück - für zwei Damen platzte der große Liebestraum schneller als sie gucken konnten.
Als die Single-Ladys mitbekamen, dass es keine große Rosenvergabe gibt, ging der Konkurrenzkampf los. Logisch, denn alle wollten sich beweisen und crashten somit die laufenden Gespräche von Sebastian und Tim.
"Als nach ein paar Minuten schon die erste Rose verteilt wurde, da wusste ich, dass es diesmal anders ist", erklärte Miri (28). "Das hat natürlich uns allen bisschen Stress und Druck gemacht."
Doch auch bei den beiden Männern wuchs der Druck, vor allem da sich Sebastian Frauen schnappte, die Tim näher kennenlernen wollte.
"Also Sebastians Taktik dahinter war, so schnell in den Rosentopf immer reinzugreifen und die so rauszufeuern", so sein 35-jähriger Mitstreiter.
"Macht der das hier irgendwie im Minutentakt? Wie viele gute Gespräche hat der schon geführt?" Doch für Tim war klar: "Die Würfel sind noch nicht final gefallen!"
Die erste Folge von "Die Bachelors" ist ab sofort im Stream bei RTL+ verfügbar. Im Free-TV laufen sie bei RTL erst ab dem 10. Juni und von da an immer mittwochs und donnerstags.
Titelfoto: RTL / Lena-Luise Grellert; Charlie Sperring