16.900 Prozent Gewinn: 5-Euro-Flohmarktfund räumt bei "Bares für Rares" ab!

Köln - Ein 5-Euro-Fund vom Flohmarkt schindet bei " Bares für Rares " mächtig Eindruck. Mit welch einem Batzen Geld die Besitzerin am Ende das ZDF-Studio verlässt, ist kaum zu fassen!

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (62, r.) und sein Experte Sven Deutschmanek bestaunen das Verkaufsobjekt - eine alte Uhr. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sandra Küster möchte im Rahmen der beliebten Trödelshow eine alte Uhr verkaufen. Doch die Erftstädterin kommt nicht allein. Zur Unterstützung hat sie ihren Bruder Thorsten Menzner in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht.

Gegenüber Moderator Horst Lichter (62) gab Küster an, dass ihr Mann den Zeitmesser einst auf einem Flohmarkt erstanden habe - für lumpige fünf Euro. Bei Experte Sven Deutschmanek stößt das Teil gleich auf große Begeisterung.

Laut dem 48-Jährigen handelt es sich bei der Uhr um den Zeitmesser "Stingray" der Schweizer Firma Roamer. Hergestellt worden sei das Modell in den Jahren 1969/70. Der Name "Stingray", also Stachelrochen, deute auf eine Taucheruhr hin.

Kritisch sieht Deutschmanek den Erhaltungszustand des Objekts. Das Armband sei nicht mehr original, die Leuchtmasse müsse erneuert werden. Zudem fehle das Lünetten-Inlay. Eine Revision sowie Dichtigkeitsprüfung seien dringend erforderlich.

Obwohl ihr Mann nur fünf Euro bezahlt hat, fordert Küster stolze 750 Euro für die lädierte Roamer. Ist das wirklich realistisch? Tatsächlich bestätigt der Experte den Preis. Er hält sogar ein Maximum von 850 Euro für möglich.