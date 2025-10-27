1700-facher Gewinn! Flohmarktfund sprengt bei "Bares für Rares" alle Grenzen

Köln - Damit hat ein Verkäufer bei " Bares für Rares " wahrscheinlich nicht gerechnet. Der Pensionär aus Dänemark bietet einen Flohmarktfund an und kann sich über einen XXL-Gewinn freuen.

Wolfgang (l.) und sein Kumpel Manfred wollen bei "Bares für Rares" eine Schale verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gemeinsam mit seinem Kumpel Manfred betritt Wolfgang die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Auch wenn Wolfgang inzwischen in Nordeuropa lebt, sind die beiden bereits seit 1976 befreundet.

Auf einem Flohmarkt in Dänemark habe er "einfach in einer Wühlkiste" eine Schale entdeckt, die ihm gefallen habe, weshalb er sie für 10 dänische Kronen gekauft habe. Umgerechnet also für 1,30 Euro.

Zu Hause angekommen habe er dann eine Signatur entdeckt und nachgeforscht. "Und die Recherche war sehr vielversprechend", verrät der Verkäufer gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

"Diese Jardinière wirkt auf den ersten Blick relativ unscheinbar", so Expertin Bianca Berding (48).

Allerdings: Je mehr man über die Hintergründe wisse, desto spannender werde sie. "Denn sie ist entstanden im Kontext zu einer sehr berühmten Ausstellung. Und zwar ist diese Ausstellung im Jahre 1914 abgehalten worden", verrät die 48-jährige Sachverständige.