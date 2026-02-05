Sensation bei "Bares für Rares": Echter Picasso raubt allen den Atem
Köln - Ein echter Picasso sorgt bei "Bares für Rares" dafür, dass dem Händlerteam der Atem stockt. Doch auch der Verkäufer ist hellauf begeistert. Er hatte nicht mit diesem Ergebnis der Expertise gerechnet - und schon gar nicht mit dem Wert seiner Rarität.
"Ich habe einen Keramik-Teller von Picasso", dabei erklärt Berthold Bausch (73), bevor es in den Expertenraum geht. Dort wolle er erfahren, wie alt das gute Stück ist, was es wert und ob es überhaupt echt ist.
"Wo hast du diese Fischplatte her?", will Moderator Horst Lichter (64) von dem Kaufmann aus Hausen im Wiesental wissen.
"Die habe ich von der Tochter von einer guten Freundin von uns, die verstorben ist", verrät der 73-Jährige. Er habe die Freundin jahrelang sehr unterstützt und dies sei ein Geschenk der Anerkennung gewesen.
Experte Colmar Schulte-Goltz (52) kann bestätigen, dass die Fischplatte "in einem Keramikatelier von Hand geschaffen wurde" und dass es sich bei dem Künstler tatsächlich um Pablo Picasso handele.
"Pablo Picasso hat diese Platte entworfen. Das heißt nicht unbedingt, dass er sie selbst ausgeführt hat. Und er hat sie auch nicht selbst bemalt", macht der Experte jedoch klar.
"Bares für Rares"-Händler geizen nicht mit ihren Geboten
Aufgrund der zugänglichen und bekannten Unterlagen wisse man, dass es wohl 100 Exemplare gebe, die nach dem einzelnen Urbild vom Atelier Madoura in Vallauris gefertigt worden seien.
Obwohl die Platte mit dem Namen "Fisch auf schwarzem Grund" kleine Abplatzungen aufweist, gehe der Experte davon aus, dass das Objekt aus dem Jahr 1952 einen Wert von 8000 bis 9000 Euro habe.
Ganz zur Freude des 73-jährigen Verkäufers: Denn der Wunschpreis von Berthold liegt bei 7000 Euro.
"Picasso!", zeigt sich Susanne Steiger (43) beim ersten Anblick des Tellers begeistert. "Wirklich?", staunt auch Jos van Katwijk (59).
Fast alle Händler zeigen großes Interesse an dem Fischteller, sodass schnell ein Gebot von 7000 Euro - und dem Wunschpreis des Verkäufers - von David Suppes (37) erreicht ist.
Die 43-jährige Steiger ist bereit, noch 200 Euro draufzulegen, doch das letzte Wort hat erneut Suppes, der 7300 Euro bietet und sich damit den Deal sichert.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares