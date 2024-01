Ihr Wunschpreis sorgt für Wirbel: 73-jährige Frau bei "Bares für Rares" übel abgestraft!

Friederike Werner (62) nimmt das Objekt genau unter die Lupe. "Auf jeden Fall kann man sagen, dass es sich um ein Hauptwerk handelt, was sich sehr deutlich gegenüber seinem restlichen Wert abhebt, sicherlich auch vom Preis", so die Expertin.

Anita Lehrenfeld (73) hat in der Montagsausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow eine imposante Bronzefigur von Albertus Magnus mit in das TV-Studio im Pulheimer Walzwerk gebracht.

15.000 Euro wünschte sich Anita für ihren Albertus Magnus, Händler Julian Schmitz-Avila (37, r.) nahm ihn letztlich für 3000 Euro mit nach Hause. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Schön ist die Figur allemal, doch auch so viel wert? Mitnichten. Auf lediglich 3000 bis 4000 Euro taxiert Werner wenig später den Schätzwert des Mitbringsels. Spätestens jetzt bricht für Lehrenfeld eine Welt zusammen - zumindest in ihrem Gesicht.

Nachdem die Hauswirtschafterin aus Eitorf den ersten Schock verdaut hat, entschließt sie sich dennoch dafür, die Händlerkarte des "Bares für Rares"-Moderators anzunehmen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ruht fortan auf den Händlern.

Doch auch im darauffolgenden Raum wartet bereits der nächste Schlag in die Magengrube auf die 73-Jährige. An den angepeilten fünfstelligen Wunschpreis reichen auch die Gebote der potenziellen Käufer bei Weitem nicht heran.

Am Ende erhält Julian Schmitz-Avila (37) den Zuschlag für die Bronzefigur von Albertus Magnus und muss dafür lediglich den unteren Expertisen-Preis von 3000 Euro berappen. Selten klafften Wunsch und Wirklichkeit in der ZDF-Trödelshow so weit auseinander.