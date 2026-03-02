Hesse trägt Fünf-Euro-Fundstück zu "Bares für Rares" - und macht den Deal seines Lebens
Köln - Im Rahmen einer Haushaltsauflösung springt Marco aus Bad Soden-Salmüster ein kleines Objekt ins Auge. Nichtsahnend trägt er es zu "Bares für Rares" - und macht den Deal seines Lebens!
"Das Döschen hat mich irgendwie gefesselt", erklärt der Verkäufer im Begrüßungstalk mit Horst Lichter (64). Und das, obwohl er weder Pferdefreund noch Raucher sei. Auch der ZDF-Moderator ist angetan und schwärmt: "Sehr schön, das Kistchen hier."
Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) nennt die Details: Das Englische Vollblut sei in der aus Zuchtkatalogen bekannten "Conformation-Pose" dargestellt. Durch die Emaille-Malerei komme die Muskulatur besonders zur Geltung: "Man sieht selbst den Glanz des Fells."
Von außen kann Lichter auf den ersten Blick keinerlei Beschädigungen erkennen, doch die 60-Jährige entdeckt ein feines Netz von Rissen (Krakelee) auf der Oberfläche. Vermutlich sei es mal "aus der Hand gefallen oder angestoßen irgendwo".
Das Zigarettenetui entpuppt sich als ein edel gearbeitetes Kunstwerk, gefertigt aus 935er-Silber in "Premiumqualität" und innen vergoldet. Eine Marke verweist auf die renommierte Silberwarenmanufaktur Louis Kuppenheim in Pforzheim.
Auf die Frage nach dem Kaufpreis verrät Marco: "Ich habe fünf Euro dafür gegeben." Da bleibt Lichter nichts anderes übrig, als zu gratulieren. Die Sachverständige taxiert den Wert nämlich auf 600 bis 800 Euro. Dem Verkäufer fehlen beinahe die Worte: "Das hätte ich nicht gedacht!"
"Bares für Rares"-Verkäufer erzielt sensationellen Reingewinn
Im Händlerraum sorgt das Mitbringsel ebenfalls für große Augen. Vor allem der Name "Louis Kuppenheim" lässt das Herz der potenziellen Käufer sogleich höher schlagen. Ein Gebot jagt das nächste - für Marco wird die Auktion zum Selbstläufer.
Aus 100 Euro werden binnen weniger Sekunden 300 Euro. Mit den 400 Euro von David Suppes (37) scheint das Ende der Fahnenstange dann allerdings erreicht zu sein. Für den Gast aus Hessen ist das noch zu weit weg vom unteren Rand der Expertise.
"Sehr gefälliges Motiv natürlich, lässt sich leicht verkaufen. Es gibt unfassbar viele Pferde-Freaks", gibt Suppes daraufhin zu und fügt ergänzend hinzu: "Ich habe Käufer, die Kuppenheim wertschätzen."
Am Ende treffen sich er und Marco bei 440 Euro. Damit liegt der Preis zwar noch immer unterhalb der Expertise, aber auch deutlich über der ursprünglichen Wunschvorstellung. Der Verkäufer hatte im Vorfeld auf 250 bis 300 Euro für sein Fünf-Euro-Fundstück gehofft. Entsprechend glücklich verlässt er kurz darauf das Pulheimer Walzwerk.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares