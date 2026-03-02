Hesse trägt Fünf-Euro-Fundstück zu "Bares für Rares" - und macht den Deal seines Lebens

Köln - Im Rahmen einer Haushaltsauflösung springt Marco aus Bad Soden-Salmüster ein kleines Objekt ins Auge. Nichtsahnend trägt er es zu " Bares für Rares " - und macht den Deal seines Lebens!

Marco (l.) aus Bad Soden-Salmüster hat ein kleines Silber-Döschen mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das Döschen hat mich irgendwie gefesselt", erklärt der Verkäufer im Begrüßungstalk mit Horst Lichter (64). Und das, obwohl er weder Pferdefreund noch Raucher sei. Auch der ZDF-Moderator ist angetan und schwärmt: "Sehr schön, das Kistchen hier."

Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) nennt die Details: Das Englische Vollblut sei in der aus Zuchtkatalogen bekannten "Conformation-Pose" dargestellt. Durch die Emaille-Malerei komme die Muskulatur besonders zur Geltung: "Man sieht selbst den Glanz des Fells."

Von außen kann Lichter auf den ersten Blick keinerlei Beschädigungen erkennen, doch die 60-Jährige entdeckt ein feines Netz von Rissen (Krakelee) auf der Oberfläche. Vermutlich sei es mal "aus der Hand gefallen oder angestoßen irgendwo".

Das Zigarettenetui entpuppt sich als ein edel gearbeitetes Kunstwerk, gefertigt aus 935er-Silber in "Premiumqualität" und innen vergoldet. Eine Marke verweist auf die renommierte Silberwarenmanufaktur Louis Kuppenheim in Pforzheim.

Auf die Frage nach dem Kaufpreis verrät Marco: "Ich habe fünf Euro dafür gegeben." Da bleibt Lichter nichts anderes übrig, als zu gratulieren. Die Sachverständige taxiert den Wert nämlich auf 600 bis 800 Euro. Dem Verkäufer fehlen beinahe die Worte: "Das hätte ich nicht gedacht!"