"Bares für Rares": Was Ex-Häftling der Stasi im ZDF anbietet, sorgt für Irritationen

Köln - Ein Ex-Stasi-Häftling möchte bei " Bares für Rares " ein großes Stück Zeitgeschichte loswerden. Horst Lichter (64) hat dafür wenig Verständnis. Und dann wäre da ja auch noch dieses Autogramm …

Mit seiner Geschichte als Stasi-Häftling bringt Ronald (r.) sowohl "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64, M.) als auch Experte Sven Deutschmanek (49) zum Staunen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ronald hat ein Dokument mit in die ZDF-Sendung gebracht, das seine Identität als politischer Häftling belegt. Als Lichter erkennt, dass es sich um ein sehr persönliches Schriftstück handelt, hakt er irritiert nach: "Warum willst du das überhaupt verkaufen?"

Sein Gast erklärt ihm daraufhin, dass er sich in den letzten Monaten der DDR stark gegen das Regime gestellt habe. Im Zuge einer Demo vor dem Komitee für Menschenrechte im Jahr 1988 sei er "von der Straße weg" eingebuchtet worden. Das Ergebnis: "Sieben Monate in Stasi-Haft!"

Im Juli desselben Jahres wurde er dann aus der Haft in Chemnitz "zur Übersiedlung nach der BRD" ausgewiesen. So belegt es das Dokument. Experte Sven Deutschmanek (49) ist von der ganzen Story tief beeindruckt. Aber was hat es eigentlich mit der Unterschrift auf der Vorderseite auf sich?

"Gänsehaut", gesteht Roland. Nach seiner Entlassung aus dem Aufnahmelager in Gießen sei er über Frankfurt zurück nach Berlin gereist. Am Flughafen traf er: Tina Turner (†83). "Mit meinen paar Brocken Englisch habe ich nach einem Autogramm gefragt", erinnert sich der Studio-Gast.

Nach dem Gehörten zeigt Lichter noch weniger Verständnis für den Verkauf. "Warum willst du das weggeben?", fragt er noch einmal bei seinem Gegenüber nach. Roland erklärt nur ganz nüchtern: "Man muss sich auch von seinen alten Sachen trennen." Der Moderator nickt.