03.07.2026 12:45 99-Jährige mischt "Bares für Rares" auf, doch die Expertise wird zum Debakel

Mit 99 Jahren kommt Christel zu "Bares für Rares" und erfüllt sich einen Traum. Sie ist damit die älteste Kandidatin jemals. Doch die Expertise wird zum Fiasko.

Von Frederick Rook

Köln - Christel hat sich ihren Traum erfüllt: Mit 99 Jahren nimmt sie bei "Bares für Rares" teil und ist damit die älteste Kandidatin aller Zeiten. Doch die Expertise wird zum Debakel.

Mit ihren 99 Jahren ist Christel (2.v.r.) die älteste Verkäuferin, die jemals bei "Bares für Rares" mitgemacht hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares "Ich möchte zum Schluss noch mal alles mitnehmen", erklärt die lebensfrohe Seniorin im Gespräch mit Horst Lichter (64). Ihr Sohn Manfred begleitet sie. "Meine Mutter wird dieses Jahr 100", erklärt er stolz. Als der Moderator die Zahl hört, erstarrt er beinahe in Ehrfurcht. Mitgebracht hat Christel ein funkelndes Armband, welches ebenso alt ist wie sie selbst. Laut Expertin Heide Rezepa-Zabel stammt das Accessoire aus den 1920er-Jahren. Als Material wurde Platin verwendet - luxuriös und wesentlich teurer als Gold. Größter Hingucker sind jedoch die vielen linear angebrachten Diamanten und Saphire. Beim Blick durch ihre Lupe kann die 60-jährige keinerlei Beschädigungen erkennen. Insgesamt bringen die Steine ein Gewicht von 3,8 Karat auf die Waage. Bares für Rares Verrückte Szenen bei "Bares für Rares": Bekannte Filmfigur sprengt alle Dimensionen Auch den Gesamtzustand bewertet Rezepa-Zabel als "ganz gut". Zudem sei das Objekt "handwerklich sehr aufwendig und hochwertig gearbeitet". Einziger Wermutstropfen: Es lösen sich bereits ein paar Ösen.

Zum Verkauf steht ein Platin-Armband aus den 1920er-Jahren mit Diamanten und Saphiren. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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