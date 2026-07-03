99-Jährige mischt "Bares für Rares" auf, doch die Expertise wird zum Debakel
Köln - Christel hat sich ihren Traum erfüllt: Mit 99 Jahren nimmt sie bei "Bares für Rares" teil und ist damit die älteste Kandidatin aller Zeiten. Doch die Expertise wird zum Debakel.
"Ich möchte zum Schluss noch mal alles mitnehmen", erklärt die lebensfrohe Seniorin im Gespräch mit Horst Lichter (64). Ihr Sohn Manfred begleitet sie. "Meine Mutter wird dieses Jahr 100", erklärt er stolz. Als der Moderator die Zahl hört, erstarrt er beinahe in Ehrfurcht.
Mitgebracht hat Christel ein funkelndes Armband, welches ebenso alt ist wie sie selbst. Laut Expertin Heide Rezepa-Zabel stammt das Accessoire aus den 1920er-Jahren. Als Material wurde Platin verwendet - luxuriös und wesentlich teurer als Gold.
Größter Hingucker sind jedoch die vielen linear angebrachten Diamanten und Saphire. Beim Blick durch ihre Lupe kann die 60-jährige keinerlei Beschädigungen erkennen. Insgesamt bringen die Steine ein Gewicht von 3,8 Karat auf die Waage.
Auch den Gesamtzustand bewertet Rezepa-Zabel als "ganz gut". Zudem sei das Objekt "handwerklich sehr aufwendig und hochwertig gearbeitet". Einziger Wermutstropfen: Es lösen sich bereits ein paar Ösen.
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"Bares für Rares"-Expertin unterbietet Wunschpreis um satte 6000 Euro
Stellt sich nur noch die Frage: Was ist das rund 100 Jahre alte Armband aus Platin heute noch wert?
Bevor die Kunsthistorikerin das verrät, erkundigt sich Lichter bei Christel nach dem Wunschpreis. Die Seniorin hofft auf 8000 bis 10.000 Euro. Uff ...
Dem Moderator klappt die Kinnlade herunter. Auch Rezepa-Zabel wirkt zunächst ein wenig ratlos als sie von der Megasumme hört. Dann muss sie den Studio-Gästen einen herben Dämpfer verpassen.
Sie taxiert den Wert auf maximal 3500 bis 4000 Euro. Autsch!
Tatsächlich ist die Differenz so gravierend, dass Mutter und Sohn zunächst einmal die Köpfe zusammenstecken müssen, um sich zu beraten.
Ihr Entschluss: Sie wollen das Schmuckstück dennoch verkaufen - "bevor es in der Schublade liegt".
Auf dem Weg in den Verhandlungsraum hofft Christel noch auf ein Wunder - vergeblich. Einen Erfolg kann die 99-Jährige zum Abschluss aber doch noch verbuchen. Daniel Meyer (53) zahlt ihr immerhin 4300 Euro für das Art-déco-Stück und damit mehr als den Schätzpreis.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares