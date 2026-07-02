Verrückte Szenen bei "Bares für Rares": Bekannte Filmfigur sprengt alle Dimensionen
Köln - Diese Figur lässt bei "Bares für Rares" nicht nur die Händler durchdrehen, sondern auch Horst Lichter (64)! Der Moderator ist sogar so begeistert, dass er den Verkauf abbrechen und das Objekt selbst kaufen möchte.
"Ich liebe ihn", macht der frühere TV-Koch klar, als er das bekannte Nagetier sieht und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Großartig, grandios, irre."
Denn Monika und Dieter Uhlmann aus Ingolstadt haben eine Filmfigur aus Plastik mitgebracht. Genauer gesagt handelt es sich um "Scrat" aus der "Ice Age"-Reihe.
"Ich mag die Filme äußerst gerne", gesteht Lichter und outet sich als Fan: "Sid ist eine Legende."
"Wir müssen hier abbrechen, weil ich will es haben", scherzt der 64-jährige Entertainer dann noch, bevor Experte Detlev Kümmel (58) sich der Sache annimmt.
Das Hörnchen sei das Markenzeichen der fünfteiligen Filmreihe "Ice Age", die insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro eingespielt hat, wie der Sachverständige weiß.
"Da gehört natürlich auch ein bisschen Merchandising dazu", so Kümmel, der zudem erkennt, dass die mitgebrachte Filmfigur vom ersten Film stammt und um 2002 als Aussteller produziert worden sei.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Händler liefern sich Bietergefecht
Das Ehepaar habe "Scrat" vor zwölf Jahren auf einer Charity-Veranstaltung gewonnen. "Danach stand er vor den Kinderzimmern und passte auf", verrät der Verkäufer.
Allerdings seien die Kinder aus dem Haus und somit brauche die bekannte Filmfigur "einen neuen Job".
Die originale Figur von Blue Sky Studios, einem Tochterunternehmen von 20th Century, sei aus Polyresin, handbemalt und habe nur einige Farbabplatzer. Ansonsten sei der Zustand jedoch recht gut.
Mit 200 Euro wäre das Ehepaar aus Bayern bereits zufrieden, doch der Experte schätzt die Figur auf 400 bis 500 Euro.
"Alter Schwede, der kommt mit mir in die Eifel", macht Walter "Waldi" Lehnertz (59) klar, als er "Scrat" im Händlerraum begutachten darf.
Aber nicht nur der 59-Jährige ist angetan von der "Ice Age"-Figur, sondern auch Liza Kielon (32) und Julian Schmitz-Avila (39). Schlussendlich sind es aber Kielon und Lehnertz, die den Preis in ungeahnte Höhen treiben. Erst als die 32-jährige aus Nordrhein-Westfalen 1500 Euro bietet, steigt der Kulthändler aus.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares