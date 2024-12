Abbruch bei "Bares für Rares": Experte mit deutlicher Ansage, sodass die Kandidatin geht

Köln - Selten kommt es bei " Bares für Rares " vor, dass ein Verkäufer mit der Schätzung des Experten nicht einverstanden ist. Doch hin und wieder sorgt dies für einen Abbruch der Sendung. So auch dieses Mal.

Herausgekommen sei die Leuchte im Jahr 1990. "Wenn wir uns sie angucken, dann ist sie so designt, dass sie unten eine bronzierten Fuß hat", so Deutschmanek.

"Alles, was wir hier sehen, kommt aus Italien. Der Designer, das ist Toni Cordero, und der Hersteller ist Artemide", führt der 48-jährige Kunst- und Antiquitätenhändler aus.

"So ein Leuchtmittel hab ich auch noch nie gesehen", staunt der frühere TV-Koch.

Melanie Simon und Christine Faust sind zwei Arbeitskolleginnen aus Ascheberg und Münster, die sich in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln aufgemacht haben, um eine Lampe zu Geld zu machen.

Zwar sehe der fackelförmige Körper schief aus, doch "der war immer so schief".

"Das Schöne an dieser Leuchte ist, dass ich dieses aus Edelstahl gefertigte Kettentuch drapieren kann, wie ich will, und dadurch immer einen anderen Schattenwurf bekomme", erklärt der 48-Jährige.

Der Zustand, so Deutschmanek, sei perfekt. Schade jedoch sei, dass die E-Fassung ein bisschen billig gemacht ist. Das sei allerdings Sache des Herstellers gewesen.

Problematisch wird es dann bei der Preisfindung. Denn die Verkäuferin aus Münster will 2300 Euro für ihre Lampe haben. "Wie viel?", zeigt sich der 62-jährige Entertainer verwundert.

Zwar gebe es im Netz Angebote, die zwischen 1400 und 3800 Euro liegen, so Deutschmanek, doch er würde nicht so viel ansetzen, auch weil die wirklichen Preise, für die diese Lampe verkauft worden sei, deutlich darunter liegen würden.

"Der bewegt sich in den letzten zwei Jahren wirklich nur zwischen 600 und 800 Euro", weiß der Experte.

Das kommt für die beiden Arbeitskolleginnen jedoch nicht in die Tüte. "Ich habe aber auch schon ein Angebot von 1500 bekommen, dann würde ich tatsächlich das Angebot annehmen", so die Münsteranerin, die gemeinsam mit ihrer Begleiterin den Auftritt in der beliebten ZDF-Trödelshow abbricht.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.