Abbruch bei "Bares für Rares": Lichter kann nicht fassen, was seine Gäste fordern

Köln - Wenn Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinanderklaffen, dann droht bei " Bares für Rares " meist der schnelle Abgang. In diesem Fall ziehen die Verkäufer die Reißleine!

Unter den wachsamen Augen von Horst Lichter (63, r.) nimmt "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel (57) die Vintage-Leuchten genau unter die Lupe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Lydia und Daniel betreten das Pulheimer Walzwerk mit großen Hoffnungen. Die beiden Vintage-Fans haben drei Glaskugellampen mitgebracht, die ihnen zwar nach wie vor sehr gut gefallen, aber für die sie aktuell keine Verwendung mehr haben.

Wie das Paar im Gespräch mit Horst Lichter (63) verrät, sei die Deckenhöhe in ihrer Bude einfach zu niedrig. "Wenn ich dieses Braun sehe, denke ich direkt an die 60er-70er Jahre", merkt der Moderator an. Besonders begeistert sieht er jedoch nicht aus.

Und das hat seinen Grund: Die Objekte, die laut den fachkundigen Erläuterungen von Detlev Kümmel (57) aus den Doria-Werken in Fürth stammen, zeigen bereits deutliche Gebrauchsspuren.

"Die Kabel sind etwas vergilbt und müssen gereinigt werden, aber sie sind noch in gutem Zustand", erklärt der Experte, um auch mal etwas Positives vorzubringen. Doch was sind die drei rund 50 bis 60 Jahre alten Leuchten heute noch wert? Daniel nennt eine Preisvorstellung: "750 Euro."

Lichter reagiert völlig fassungslos: "PRO STÜCK?", platzt es aus dem ehemaligen TV-Koch lautstark heraus. Der Verkäufer bejaht. Er scheint sich des Werts seiner Mitbringsel sehr sicher zu sein.