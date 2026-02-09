Wortgefecht bei "Bares für Rares": Genervter ZDF-Experte geht auf Horst Lichter los

Köln - Giftiges Wortgefecht bei " Bares für Rares ": Weil Gastgeber Horst Lichter (63) ihn mit seiner Ungeduld nervt, verliert Experte Sven Deutschmanek (49) in der ZDF-Sendung plötzlich die Fassung.

Verkäufer Hans (2.v.r.) und Schwiegersohn Mathias (r.) haben einen Dachboden-Fund mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Verkäufer Hans und Schwiegersohn Mathias haben einen Peilkompass mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. "Wo hast du den her?", erkundigt sich der Moderator. Sein Gast erklärt, dass er das gute Stück vor 45 Jahren in einer Truhe auf dem Dachboden seines neu gekauften Hauses gefunden habe.

Lichter bemerkt, dass die Nadel stillsteht. Sofort wendet er sich an Deutschmanek: "Aber der tut das nicht machen, ne?" Leicht genervt kontert der Experte hier bereits: "Doch, der tut es machen. Das zeige ich jetzt gleich einmal."

Als er dann mit seiner Begutachtung beginnen will, fällt ihm Lichter ins Wort: "Aber der Zeiger bewegt sich doch gar nicht." Deutschmanek ist genervt: "Moment!", zischt er den Moderator an. Der schreckt überrascht zurück: "Schrei mich nicht an!"

Doch der Geduldsfaden des Sachverständigen ist längst gerissen. "Ich habe doch gesagt, das zeige ich gleich!", erinnert er sein Gegenüber mit harschem Ton. "Und schon ist er wieder beleidigt", murmelt Lichter in seinen Bart. "Was preschst du denn so vor?", legt Deutschmanek daraufhin weiter nach.

Lichter gibt sich zunehmend kleinlaut und gesteht: "Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dir." Um das Thema zu beenden, löst der Experte schließlich eine kleine Sperre am Objekt - die Nadel bewegt sich. Alles funktioniert.