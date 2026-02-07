"Bares für Rares": Kellerfund sorgt für Sensation - das haben Gäste nicht kommen sehen

Köln - Bei " Bares für Rares " sorgt mal wieder ein Kellerfund für Furore: Schon allein die Schätzung des Experten sorgt für strahlende Gesichter, im Händlerraum wird der Preis dann noch einmal deutlich überboten!

Claudia Braun und Chris Karwat aus Hamburg wollen bei "Bares für Rares" drei Grafiken des renommierten Künstlers Heinz Mack verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Claudia Braun und Chris Karwat haben eine interessante Grafiksammlung mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. "Die Bilder sind vom Wohnzimmer in den Flur in den Keller gewandert", erzählt die Verkäuferin im Gespräch mit Horst Lichter (63).

Tatsächlich handelt es sich dabei um drei seltene Arbeiten von Heinz Mack. Der am 8. März 1931 geboren Maler ist Mitbegründer der international renommierten ZERO-Gruppe und war für seine experimentellen Lichtreliefs und monumentalen Skulpturen bekannt.

Expertin Bianca Berding (49) entdeckt auf den Drucken sofort eine Besonderheit. Das Kürzel "e.a." steht für das französische "épreuve d'artiste". Diese bedeute, dass es sich bei den allen drei mitgebrachten Grafiken um ganz besondere Künstlerexemplare handelt.

Auch eine Signatur von Mack findet die Sachverständige, ebenso wie eine Widmung für "Martin Braun". Dass der Mann denselben Namen wie die Verkäuferin trägt, hat seinen Grund. Ihr Vater arbeitete einst in einer Druckerei und druckte die Mack-Grafiken selbst.

Das Ganze soll im Jahr 1981 passiert sein. Wie Berding weiter doziert, werden "épreuve d'artiste"-Abzüge abseits der regulären Auflage hergestellt. Sie sind für den Eigenbedarf des Künstlers, Ausstellungen oder Freunde bestimmt.