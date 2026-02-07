"Bares für Rares": Kellerfund sorgt für Sensation - das haben Gäste nicht kommen sehen
Köln - Bei "Bares für Rares" sorgt mal wieder ein Kellerfund für Furore: Schon allein die Schätzung des Experten sorgt für strahlende Gesichter, im Händlerraum wird der Preis dann noch einmal deutlich überboten!
Claudia Braun und Chris Karwat haben eine interessante Grafiksammlung mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. "Die Bilder sind vom Wohnzimmer in den Flur in den Keller gewandert", erzählt die Verkäuferin im Gespräch mit Horst Lichter (63).
Tatsächlich handelt es sich dabei um drei seltene Arbeiten von Heinz Mack. Der am 8. März 1931 geboren Maler ist Mitbegründer der international renommierten ZERO-Gruppe und war für seine experimentellen Lichtreliefs und monumentalen Skulpturen bekannt.
Expertin Bianca Berding (49) entdeckt auf den Drucken sofort eine Besonderheit. Das Kürzel "e.a." steht für das französische "épreuve d'artiste". Diese bedeute, dass es sich bei den allen drei mitgebrachten Grafiken um ganz besondere Künstlerexemplare handelt.
Auch eine Signatur von Mack findet die Sachverständige, ebenso wie eine Widmung für "Martin Braun". Dass der Mann denselben Namen wie die Verkäuferin trägt, hat seinen Grund. Ihr Vater arbeitete einst in einer Druckerei und druckte die Mack-Grafiken selbst.
Das Ganze soll im Jahr 1981 passiert sein. Wie Berding weiter doziert, werden "épreuve d'artiste"-Abzüge abseits der regulären Auflage hergestellt. Sie sind für den Eigenbedarf des Künstlers, Ausstellungen oder Freunde bestimmt.
Schätzpreis wird von "Bares für Rares"-Händlern schnell übertroffen
"In der Regel sind es die besten Drucke, weil es die ersten Drucke sind. Sie gehen dann an Freunde oder an den Künstler selbst, der dann frei darüber verfügen kann", erläutert die Expertin. "Wenn sie nicht gut genug sind, werden sie vernichtet."
Bleibt abschließend nur noch die Frage zu klären: Was sind die Kellerfunde heute noch wert? Mit dem Zustand der Objekte ist Berding sehr zufrieden. Nur ein Blatt weise "leichte Vergilbungen" auf. Die Grafik "Nacht der Wüste" sei zudem bei Sammlern sehr beliebt.
Unter Berücksichtigung aller Aspekte taxiert sie den Preis für die Mack-Sammlung auf 1400 bis 1800 Euro. Auch die Händler erkennen den Wert der Objekte sofort. Nach nur wenigen geboten ist die Expertise bereits Geschichte.
Schlussendlich sichert sich Händler Anaisio Guedes (50) die drei Drucke von Heinz Mack. Der Galerist aus Hamburg zahlt sage und schreibe 2300 Euro. Claudia ist happy und ihr Vater hatte recht: Die Zettel aus ihrem Keller sind wertvoll.
