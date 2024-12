Ärger bei "Bares für Rares": Moderator Horst Lichter wütet - "Immer wieder erschreckend"

Köln - Viele Fundstücke, die bei " Bares für Rares " zum Vorschein kommen, sind vorher ausgemistet worden und sollten auf dem Müll landen. So auch dieses Objekt, welches ein Vater-Sohn-Duo mitgebracht hat .

Wilfried und Stefan Solzer aus Wächtersbach beziehungsweise Flörsheim wollen ein Möbelstück bei "Bares für Rares" zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wilfried und Stefan Solzer aus Wächtersbach beziehungsweise Flörsheim betreten die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln, um einen alten Stuhl zu verkaufen.

"Von der Expertise hätten wir gerne eine Info, aus welcher Zeit er stammt und welche Funktion er hatte", erklärt Stefan Solzer, der in Frankfurt am Main als IT-Consultant arbeitet.

Zudem sei er in der Mainmetropole in einer Kirchengemeinde tätig und daher stamme auch das Möbelstück. "Da hat der Küster mal den Kirchturm ausgemistet und da ist vieles im Container gelandet, unter anderem dieser Stuhl", so der Frankfurter.

"Es ist immer wieder erschreckend, was verschiedene Menschen dann wegwerfen", ärgert sich Moderator Horst Lichter (62).