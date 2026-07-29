Ahnungslose "Bares für Rares"-Gäste hoffen auf 999 Euro, dann erfahren sie: "Das ist viel zu wenig"

Köln - Ohne Ahnung, was es wert ist, wünscht sich ein Ehepaar bei " Bares für Rares " mal eben satte 999 Euro für sein Verkaufsobjekt. Doch die Expertin moniert sofort: "Viel zu wenig!"

Renate (2.v.l.) und ihr Ehemann Helge aus Wangerooge wollen bei "Bares für Rares" ein glitzerndes Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Meine Mutter hat es von ihrer Mutter geerbt", verrät Renate im Gespräch mit Horst Lichter (64). Die Verkäuferin ist zusammen mit ihrem Mann Helge aus Wangerooge in das Pulheimer Walzwerk gereist. Im Gepäck: eine glitzernde Brosche.

Diese habe zu Hause immer nur in der Schublade gelegen, weshalb sie jetzt veräußert werden soll. Mehr weiß Renate nicht über das Schmuckstück. Laut Heide Rezepa-Zabel (60) handelt es sich um eine Trembleuse-Brosche (Dt.: Zitter-Brosche).

"Charakteristisch und namengebend ist diese Blüte in der Mitte, die zitternd aufgehängt wurde, über eine Drahtmontage über eine Flachspirale", doziert die Expertin. Besonders gefällt ihr der "sehr schöne, plastisch ausgearbeitete Blütenzweig".

Viele kleine Diamanten zieren Kronblätter und Blüte. Der Kranz in der Mitte besteht aus Rubinen, die einen größeren Diamanten in Altschliff umfassen. Der Zitter-Effekt und die naturalistische Ausformung deuten auf eine Herstellung zwischen 1860 und 1880 hin.

Auf die Frage nach dem Wunschpreis schlagen Renate und Helge eine Summe von 999 Euro vor, geben aber gleich zu: "Wir haben keine Ahnung." Rezepa-Zabel grätscht sofort dazwischen und stellt klar: "Das ist natürlich viel zu wenig!"