"Nutzloser" Fund vom Trödel lässt "Bares für Rares"-Händler tief in die Tasche greifen
Köln - Günther ist mit einem Trödelfund zu "Bares für Rares" gekommen, den er selbst für "eigentlich nutzlos" hält. Zwei Händler sehen das völlig anders und bieten sich um Kopf und Kragen. Selbst der Expertenpreis wird pulverisiert.
Horst Lichter (64) identifiziert den mitgebrachten Gegenstand sofort richtig: "Eine sehr schöne Pumpe!", stellt der Moderator begeistert fest. Sein Studio-Gast erklärt: "Das habe ich vor etwa 45 Jahren mal auf einem Flohmarkt entdeckt."
Den Kaufpreis kennt Günther, der mit seinem Sohn Klaus ins Pulheimer Walzwerk gereist ist, nicht mehr. Er sei damals mit einem Studentenkumpel gerne über Märkte flaniert - "aus Lust am Handeln". Viel habe er deshalb sicher nicht dafür ausgegeben.
"Wir haben hier eine Duplexpumpe", betont Detlef Kümmel (58). Anschließend demonstriert der Experte die Funktionsweise und doziert: "Also eine Doppelkolbenpumpe, die durch Ansaugen Wasser anzieht und durch den Druck Wasser auch wieder abgibt."
Eine Messing-Plakette verrät den Hersteller: Ferdinand Ernecke aus Berlin, Hoflieferant des Kaisers von Preußen. In den 1900er- bis 1910er-Jahren wurde das Modell in Schulen und Universitäten als Lehrhilfe zur Veranschaulichung des Pumpsystems verwendet.
Günther liebäugelt mit 150 Euro. Kümmel hält den Flohmarktfund sogar für wertvoller, denn: "Dafür gibt es auch Sammler." Er taxiert den Wert auf 180 bis 200 Euro. "Ja toll", freut sich der Besitzer. Aber was sagen die Händler?
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"Bares für Rares"-Händler zahlt Mondpreis für alte Wasserpumpe
Walter Lehnertz (59) und Jos van Katwijk zeigen großes Interesse an dem antiken Pumpsystem. "Weißt du, wofür du das auch nehmen kannst? Für Felder zu begießen. Tulpenfelder", fährt "Waldi" gegen seinen niederländischen Kollegen gleich mal die Krallen aus.
Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Julian Schmitz-Avila (39) gibt das erste Gebot ab: "Ich fange mit 78 Euro an." Eine echte Steilvorlage für Lehnertz, der darauf mit seinem traditionellen Kult-Gebot von 80 Euro kontern kann.
Anschließend entbrennt ein Bieterkrieg mit van Katwijk, der den Preis schnell auf 200 Euro steigen lässt. "300 Euro glatt, dann bist du weg!", zeigt sich der Niederländer siegessicher. "Waldi" nennt die Summe "irre", fühlt sich durch den Kommentar aber noch einmal angestachelt.
Erst als van Katwijks auf unglaubliche 400 Euro erhöht, wirft Lehnertz das Handtuch und motzt: "Der ist ja auch wie eine Zecke. Wenn der sich festgesaugt hat, den kriegst du nicht mehr los." Günther freut's: Er hat den doppelten Schätzpreis abkassiert.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares