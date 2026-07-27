ZDF-Star warnt Bevölkerung vor "Bares für Rares"-Betrugsmasche

Düsseldorf - Markus Wildhagen gehört seit vielen Jahren zur festen Händler-Riege bei " Bares für Rares ". Jetzt warnt der erfahrene Antiquar vor Kriminellen, die sich im Namen der ZDF-Sendung bereichern wollen.

Markus Wildhagen (60) ist durch seine Auftritte als Händler bei "Bares für Rares" bekannt. © David Young/dpa

Auf Instagram macht der 60-Jährige auf einen gemeldeten Betrugsversuch aufmerksam. Die Masche: Unbekannte nehmen telefonisch Kontakt zu Privatpersonen auf und geben sich als Mitarbeiter von "Bares für Rares" aus.

Ziel der Methode sei es offenbar, wie Wildhagen in seinem ausführlichen Hinweis weiter schreibt, unter dem Deckmantel der beliebten Trödelshow an Informationen über mögliche Wertgegenstände zu kommen.

"In dem geschilderten Fall wurde eine Privatperson von einer verdächtigen Telefonnummer angerufen und nach Gegenständen für die Sendung gefragt. Der Verdacht liegt nahe, dass hierbei versucht wird, das Vertrauen unserer Marke auszunutzen", stellt der Händler klar.

Bekannte TV-Marken genießen bei vielen Menschen großes Vertrauen. Das Format mit Moderator Horst Lichter (64) erreicht seit 2013 regelmäßig absolute Traumquoten im ZDF-Nachmittagsprogramm des ZDF. Genau das wollen sich die Betrüger zunutze machen.