Ahnungslose "Bares für Rares"-Verkäuferin total überrascht: Preis von Erbstück geht durch die Decke

Köln - Mit einer bescheidenen Preisvorstellung kommt eine Verkäuferin zu " Bares für Rares ". Doch die Expertise sorgt bei der ahnungslosen Kandidatin für eine faustdicke Überraschung.

Christiane Hosemann (55) aus Messel in Hessen möchte bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen, welches sie von ihrer Mutter geerbt hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christiane Hosemann aus Messel in Hessen kann mit dem mitgebrachten Brillantschmuck überhaupt nichts anfangen. "Ich bin kein Diamantenträger", verrät die 55-Jährige gegenüber Moderator Horst Lichter (64).

Daher will sie das Erbstück ihrer Mutter, welches jahrelang im Schrak gelegen haben, in der ZDF-Trödelshow loswerden. "Es gehört an den Hals einer Frau", findet die Verkäuferin.

Um die Expertise kümmert sich Heide Rezepa-Zabel (60). "Ein großer prachtvoller Anhänger mit Diamanten, die in Handarbeit formiert wurden", weiß die Sachverständige.

Das gute Stück stamme aus den 1870er Jahren und gleiche von der Form her einer Ananas.

"Ein Hauch von Exotik", so die 60-Jährige über das Schmuckstück, welches aus 585er-Gelbgold gearbeitet und mit Steinen in einer Größe von 3,5 Karat verziert sei.