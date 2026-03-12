Ahnungslose "Bares für Rares"-Verkäuferin total überrascht: Preis von Erbstück geht durch die Decke
Köln - Mit einer bescheidenen Preisvorstellung kommt eine Verkäuferin zu "Bares für Rares". Doch die Expertise sorgt bei der ahnungslosen Kandidatin für eine faustdicke Überraschung.
Christiane Hosemann aus Messel in Hessen kann mit dem mitgebrachten Brillantschmuck überhaupt nichts anfangen. "Ich bin kein Diamantenträger", verrät die 55-Jährige gegenüber Moderator Horst Lichter (64).
Daher will sie das Erbstück ihrer Mutter, welches jahrelang im Schrak gelegen haben, in der ZDF-Trödelshow loswerden. "Es gehört an den Hals einer Frau", findet die Verkäuferin.
Um die Expertise kümmert sich Heide Rezepa-Zabel (60). "Ein großer prachtvoller Anhänger mit Diamanten, die in Handarbeit formiert wurden", weiß die Sachverständige.
Das gute Stück stamme aus den 1870er Jahren und gleiche von der Form her einer Ananas.
"Ein Hauch von Exotik", so die 60-Jährige über das Schmuckstück, welches aus 585er-Gelbgold gearbeitet und mit Steinen in einer Größe von 3,5 Karat verziert sei.
"Bares für Rares"-Händler liefern sich Bietergefecht
Die Hessin, die im Auftrag ihrer Eltern angereist ist, möchte 1000 Euro haben. "Das ist das Mindeste", erklärt die Verkäuferin.
Es folgt jedoch eine faustdicke Überraschung. Denn wie die Sachverständige preisgibt, entspreche bereits der Materialwert des Goldes 650 Euro und dazu kämen noch die Steine.
"Ich bin da weit höher, nämlich bei 2500 bis 2800 Euro", schätzt die 60-jährige Expertin.
Im Händlerraum angekommen findet das Schmuckstück auch Anklang bei Fabian Kahl (34). "Ein sehr schönes Schmuckstück", urteilt der gebürtige Thüringer und bietet sofort 1500 Euro.
Doch auch Elke Velten-Tönnies (73) findet Gefallen an dem Anhänger, sodass es zu einem Bietergefecht zwischen den beiden kommt.
Erst bei 2200 Euro wird es Kahl zu viel und er zieht sich aus dem Rennen zurück.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares