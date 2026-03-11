Obwohl Objekt nicht nutzbar ist: "Bares für Rares"-Kandidatin räumt Traumpreis ab

Köln - Geringe Erwartung, hoher Erlös: So in etwa funktioniert ein erfolgreicher " Bares für Rares "-Besuch. Für Petra ist genau dieser Fall jetzt eingetreten!

Verkäuferin Petra (r.) ist mit ihrer Freundin Britta in das "Bares für Rares"-Studio im Pulheimer Walzwerk gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Tespe ist mit ihrer Freundin Britta in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, um ein Schmuckstück ihrer Schwiegermutter zu Geld zu machen. Es handelt sich dabei um ein diamantbesetztes Collier mit Broschenanhänger.

"Boah, das hat aber Feuer!", schwärmt Moderator Horst Lichter (64) sofort. "Ja, das sind die schönen Altschliffe", stimmt ihm Wendela Horz (56) zu. Insgesamt machen die Steine etwas über ein Karat aus. Der Verschluss besteht aus 750er-Gold.

Zu bemängeln hat die Expertin allerdings, dass die Broschierung nachträglich festgelötet wurde. "So kann man es nicht mehr als Brosche tragen, weil die Kette fest ist", so Horz. Als Kette tauge das gute Stück aber auch nichts mehr, da die Nadel störe.

"Da wurde verschlimmbessert", so das kritische Fazit der Sachverständigen. Doch was ist das funkelnde Mitbringsel aus der Zeit um 1910 heute noch wert? Verkäuferin Petra verrät, dass ihr ein Antiquitätenhändler bereits 450 Euro dafür geboten habe.

Ergänzend fügt sie dann noch hinzu: "Das wäre natürlich mein Wunsch. 700 wären ein Traum." Horz hält sogar 800 bis 1000 Euro für möglich. Die eingeschränkte Nutzbarkeit falle nicht ins Gewicht, da sich diese auch wieder rückgängig machen lasse.