Obwohl Objekt nicht nutzbar ist: "Bares für Rares"-Kandidatin räumt Traumpreis ab

Geringe Erwartung, hoher Erlös: So in etwa funktioniert ein erfolgreicher "Bares für Rares"-Besuch. Für Verkäuferin Petra ist genau dieser Fall eingetreten!

Von Frederick Rook

Köln - Geringe Erwartung, hoher Erlös: So in etwa funktioniert ein erfolgreicher "Bares für Rares"-Besuch. Für Petra ist genau dieser Fall jetzt eingetreten!

Verkäuferin Petra (r.) ist mit ihrer Freundin Britta in das "Bares für Rares"-Studio im Pulheimer Walzwerk gekommen.
Verkäuferin Petra (r.) ist mit ihrer Freundin Britta in das "Bares für Rares"-Studio im Pulheimer Walzwerk gekommen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Tespe ist mit ihrer Freundin Britta in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, um ein Schmuckstück ihrer Schwiegermutter zu Geld zu machen. Es handelt sich dabei um ein diamantbesetztes Collier mit Broschenanhänger.

"Boah, das hat aber Feuer!", schwärmt Moderator Horst Lichter (64) sofort. "Ja, das sind die schönen Altschliffe", stimmt ihm Wendela Horz (56) zu. Insgesamt machen die Steine etwas über ein Karat aus. Der Verschluss besteht aus 750er-Gold.

Zu bemängeln hat die Expertin allerdings, dass die Broschierung nachträglich festgelötet wurde. "So kann man es nicht mehr als Brosche tragen, weil die Kette fest ist", so Horz. Als Kette tauge das gute Stück aber auch nichts mehr, da die Nadel störe.

"Da wurde verschlimmbessert", so das kritische Fazit der Sachverständigen. Doch was ist das funkelnde Mitbringsel aus der Zeit um 1910 heute noch wert? Verkäuferin Petra verrät, dass ihr ein Antiquitätenhändler bereits 450 Euro dafür geboten habe.

Ergänzend fügt sie dann noch hinzu: "Das wäre natürlich mein Wunsch. 700 wären ein Traum." Horz hält sogar 800 bis 1000 Euro für möglich. Die eingeschränkte Nutzbarkeit falle nicht ins Gewicht, da sich diese auch wieder rückgängig machen lasse.

Zum Verkauf steht eine diamantbesetztes Collier aus der Zeit um 1910, welches ursprünglich sowohl als Kette als auch als Brosche getragen werden konnte.
Zum Verkauf steht eine diamantbesetztes Collier aus der Zeit um 1910, welches ursprünglich sowohl als Kette als auch als Brosche getragen werden konnte.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Bieterduell der "Bares für Rares"-Händler treibt Preis über 1000 Euro

Händlerin Elke Velten-Tönnies (73) sichert sich das Schmuckstück für 1150 Euro.
Händlerin Elke Velten-Tönnies (73) sichert sich das Schmuckstück für 1150 Euro.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einer "Aufregung wie vor der Bescherung an Weihnachten" entern Petra und Britta anschließend den Händlerraum. Als Daniel Meyer (52) den Inhalt der kleinen Schachtel sieht, sagt er: "Ui, das gebe ich gleich mal nach rechts weiter!"

Dort sitzt Elke Velten-Tönnies. "Zauberhaft", lobt die 73-Jährige. Dass der Anhänger auch als Brosche getragen werden kann, erkennt sie sofort an der Nadel. "Sehr schön! Einmal kaufen und zwei Verwendungen - das ist doch immer gut", bekundet Meyer sein Interesse.

"Das Stück hat eine wunderschöne Dynamik, die Steine funkeln sehr stark", schwärmt der Händler weiter, ehe er sich mit Velten-Tönnies ein erbittertes Bieter-Duell liefert. In 100er-Schritten knallen sich die beiden ihre Gebote um die Ohren.

Beim Stand von 900 Euro merkt Meyer an: "Weil es zwei Funktionen hat, kann ich doppelt 500 anbieten - 1000." Seine Sitznachbarin beeindruckt das nicht. Sie erhöht auf 1150 Euro - Meyer steigt aus. Der Zuschlag geht somit an Velten-Tönnies.

Damit kassiert Petra mal eben mehr als das Doppelte ihres ursprünglichen Wunschpreises. Ein echter Top-Deal.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

