"Alter Schwede!": Bei so viel Gold wird "Bares für Rares"-Moderator Lichter fast sprachlos
Köln - Dass Horst Lichter (64) beinahe sprachlos ist, kommt selten vor. Doch als der "Bares für Rares"-Moderator den Schätzpreis der Sachverständigen hört, ist es fast so weit.
"Ach mein Gott im Himmel, da hast du ja wieder richtig Arbeit", erkennt der frühere TV-Koch als er den Expertenraum betritt.
Denn Expertin Wendela Horz (56) muss gleich vier Schmuckstücke auf einmal begutachten. "Aber ich habe auch viel Spaß", freut sich die Sachverständige.
Mitgebracht hat den Schmuck Aylin aus Lüchow, die das Set von ihrer Großmutter geerbt habe, die stets gern "viel Blingbling" getragen habe. Die vier Stücke seien sogar extra eine "Maßanfertigung" für die Oma gewesen.
Die 56-jährige Expertin erkennt, dass es sich dabei um den "typischen Schmuck der frühen 70er Jahre - das passt in allem so perfekt, man kann es fast nicht glauben."
Schnell legt die Schmuck-Expertin den Blick auf die Mondsteine die alleine auf über 80 Karat kommen würden.
"Ganz fasziniert" sei die Damenwelt seinerzeit davon gewesen - "nicht nur wegen der Mondlandung in den späten 60ern, sondern auch weil es ein Stein war, der sehr mystifiziert wurde", weiß Wendela Horz.
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"Bares für Rares"-Händler hofft auf viel Gold
"Alles ist handgemacht", stellt die Sachverständige zudem fest.
Leider sei jedoch ein Mondstein am Anhänger sei defekt. Die Steine im Ring "sind stärker strapaziert worden", wie sie erkennt.
Trotzdem wünscht sich Aylin stolze 9000 Euro für das Schmuck-Set, welches sie einst von ihrer Oma bekommen hat.
Doch als Wendela Horz ihre Schätzung preisgibt, ist Horst Lichter baff. "Alter Schwede!", ruft er in den Raum, ehe er fast sprachlos wirkt.
Denn die Expertin sieht den Goldwert bereits bei 8300 Euro, weshalb sie die komplette Sammlung auf 10.000 Euro taxiert.
"Das könnte Gold sein, viel Gold", hofft David Suppes (37), als er das Set im Händlerraum in die Hand nimmt.
Das erste Gebot kommt aber von Wolfgang Pauritsch (54), der mit 3000 Euro einsteigt. Die beiden Händler schaukeln die Gebote in die Höhe. Erst als Suppes bereits ist, 8500 Euro zu zahlen, geht Aylin den Deal ein.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares