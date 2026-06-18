"Alter Schwede!": Bei so viel Gold wird "Bares für Rares"-Moderator Lichter fast sprachlos

Köln - Dass Horst Lichter (64) beinahe sprachlos ist, kommt selten vor. Doch als der " Bares für Rares "-Moderator den Schätzpreis der Sachverständigen hört, ist es fast so weit.

Aylin aus Lüchow möchte eine geerbte Schmuck-Sammlung bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ach mein Gott im Himmel, da hast du ja wieder richtig Arbeit", erkennt der frühere TV-Koch als er den Expertenraum betritt.

Denn Expertin Wendela Horz (56) muss gleich vier Schmuckstücke auf einmal begutachten. "Aber ich habe auch viel Spaß", freut sich die Sachverständige.

Mitgebracht hat den Schmuck Aylin aus Lüchow, die das Set von ihrer Großmutter geerbt habe, die stets gern "viel Blingbling" getragen habe. Die vier Stücke seien sogar extra eine "Maßanfertigung" für die Oma gewesen.

Die 56-jährige Expertin erkennt, dass es sich dabei um den "typischen Schmuck der frühen 70er Jahre - das passt in allem so perfekt, man kann es fast nicht glauben."

Schnell legt die Schmuck-Expertin den Blick auf die Mondsteine die alleine auf über 80 Karat kommen würden.

"Ganz fasziniert" sei die Damenwelt seinerzeit davon gewesen - "nicht nur wegen der Mondlandung in den späten 60ern, sondern auch weil es ein Stein war, der sehr mystifiziert wurde", weiß Wendela Horz.