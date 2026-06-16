Trödel-Knall bei "Bares für Rares": Vater-Tochter-Duo erzielt über 33.000 Prozent Gewinn

Köln - Volltreffer! Ein Schnäppchen vom Trödelmarkt entpuppt sich bei " Bares für Rares " als seltenes Sammlerstück. Im Händlerraum entbrennt eine Bieterschlacht, welche die Kasse der Verkäufer klingeln lässt.

Mit einer Drei-Euro-Schale vom Trödelmarkt wollen Papa Michael und Tochter Lara bei "Bares für Rares" ihr Glück versuchen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Lara und Michael sind leidenschaftliche Trödelmarkt-Gänger. Genau dort hat das Vater-Tochter-Duo aus Baden-Baden auch die kleine Schale entdeckt, mit der es sich bei der beliebten ZDF-Trödelshow beworben hat.

"Sowas würde ich auch gerne mal auf dem Trödel finden", merkt Bianca Berding neidvoll an. Grund für ihre Begeisterung ist der Hersteller. Laut der Expertin stammt das Objekt von Daum Frères in Nancy. "Wow", staunt Horst Lichter (64). Selbst er kennt den Namen.

Wie Berding weiter doziert, verberge sich dahinter "eine der berühmtesten Glashütten überhaupt", die vor allem für ihre wunderschönen Jugendstil-Objekte bekannt sei. Die Entstehung der Schale datiert die 49-Jährige zwischen 1905 und 1915.

Dabei sei Pulver in farbloses Glas gestreut worden und "dadurch haben wir dieses Farbenspiel", erklärt die Expertin die Technik der Patinage. Im Anschluss sind die Akelei-Blüten mit Emaille-Farbe aufgetragen worden.

Neugierig erkundigt sich Lichter bei den Verkäufern nach dem Kaufpreis. Lara lacht: "Drei Euro." Der Moderator kann es kaum glauben und prophezeit einen "Gewinn". 300 bis 500 Euro wünschen sich Vater und Tochter. Berding hält sogar 700 bis 900 Euro für möglich.