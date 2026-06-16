Trödel-Knall bei "Bares für Rares": Vater-Tochter-Duo erzielt über 33.000 Prozent Gewinn
Köln - Volltreffer! Ein Schnäppchen vom Trödelmarkt entpuppt sich bei "Bares für Rares" als seltenes Sammlerstück. Im Händlerraum entbrennt eine Bieterschlacht, welche die Kasse der Verkäufer klingeln lässt.
Lara und Michael sind leidenschaftliche Trödelmarkt-Gänger. Genau dort hat das Vater-Tochter-Duo aus Baden-Baden auch die kleine Schale entdeckt, mit der es sich bei der beliebten ZDF-Trödelshow beworben hat.
"Sowas würde ich auch gerne mal auf dem Trödel finden", merkt Bianca Berding neidvoll an. Grund für ihre Begeisterung ist der Hersteller. Laut der Expertin stammt das Objekt von Daum Frères in Nancy. "Wow", staunt Horst Lichter (64). Selbst er kennt den Namen.
Wie Berding weiter doziert, verberge sich dahinter "eine der berühmtesten Glashütten überhaupt", die vor allem für ihre wunderschönen Jugendstil-Objekte bekannt sei. Die Entstehung der Schale datiert die 49-Jährige zwischen 1905 und 1915.
Dabei sei Pulver in farbloses Glas gestreut worden und "dadurch haben wir dieses Farbenspiel", erklärt die Expertin die Technik der Patinage. Im Anschluss sind die Akelei-Blüten mit Emaille-Farbe aufgetragen worden.
Neugierig erkundigt sich Lichter bei den Verkäufern nach dem Kaufpreis. Lara lacht: "Drei Euro." Der Moderator kann es kaum glauben und prophezeit einen "Gewinn". 300 bis 500 Euro wünschen sich Vater und Tochter. Berding hält sogar 700 bis 900 Euro für möglich.
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Drei-Euro-Trödelfund geht bei "Bares für Rares" für 1000 Euro weg
"Davon träume ich jeden Tag bei 'Bares für Rares'", freut sich Lichter und übergibt die Händlerkarte. Anschließend geht es für seine Gäste weiter in den Auktionsraum. "Wir wollen das Ding haben", ruft Wolfgang Pauritsch (54) sofort.
Sein Kollege Jan Cizek stimmt ihm zu und schwärmt: "Mein Herz geht auf". Woraufhin der Österreicher schmunzelnd ergänzt: "Das Portemonnaie auch." Mit 250 Euro geht es los. Doch erst als Elke Velten-Tönnies (73) starke 800 Euro bietet, geben die ersten Kontrahenten auf.
Im Dreikampf mit Pauritsch und Daniel Meyer (53) treibt die Kölnerin den Preis immer weiter nach oben. Irgendwann fällt selbst die Expertise. Eine Entscheidung gibt es erst, als es vierstellig wird.
Für glatte 1000 Euro geht der Zuschlag an Velten-Tönnies. "Das war ein Kampf", gibt sich Pauritsch geschlagen und auch Meyer "ist raus". Dafür freut sich die Kollegin: "Das ist das erste Mal, dass ich Daum Nancy kaufen durfte, toll", jubelt die 73-Jährige. Für Lara und Michael bedeutet der Deal einen Reingewinn von 997 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares