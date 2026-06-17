Dilemma bei "Bares für Rares": Horst Lichter nach Geständnis der Verkäuferin fassungslos

Köln - Ungläubige Blicke bei Horst Lichter (64): Der Moderator kann nicht fassen, was die " Bares für Rares "-Verkäuferin ihm gesteht. Kann sie mit dem Objekt dennoch punkten?

Die Geschwister Hanna und Daniel möchten ein sehr ungewöhnliches Objekt bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Geschwister Hanna und Daniel aus Sigmaringen (Baden-Württemberg) sind mit einem sogenannten Expositions-Messgerät in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gekommen.

Experte Sven Deutschmanek (50) nimmt sich dem Objekt sofort an und weiß, dass es sich dabei um ein Gerät zur Belichtung von Fotos handelt.

Blöderweise stellt der 50-Jährige schon beim ersten Anblick fest, dass das Glas zerbrochen ist. "Ich wusste, irgendwas ist falsch", scherzt der frühere TV-Koch Lichter.

"Ich war's", gesteht Hanna. Als sie den Belichtungsmesser eingepackt habe, sei er ihr leider aus der Hand gefallen.

Der 64-jährige Entertainer ist völlig fassungslos. "Ach Gott im Himmel."