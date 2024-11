Aufregung bei "Bares für Rares": Ehepaar erhält Knallhart-Ansage vom Experten - "Das mache ich nicht!"

Anke und Grit Rothenberg aus Helmstedt haben eine außergewöhnliche Rarität mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem Bollerwagen betreten Anke und Grit Rothenberg aus Helmstedt (Niedersachsen) die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Doch verkaufen möchten die beiden etwas, was in dem Karren liegt.

Denn dort drin befindet sich eine Stempelsammlung. "Wir freuen uns darauf, noch ein bisschen Genaueres darüber zu hören und was sie vielleicht für einen Wert hat. Das können wir schwer einschätzen und da sind wir sehr gespannt", erklärt Anke, die als Sozialpädagogin tätig ist, vorab.

Moderator Horst Lichter (62) zeigt sich erstaunt über die vielen kleinen Kistchen, die das Paar mitgebracht hat und will wissen, wo die beiden diese herhaben. "Ich betreue die Biologie-Sammlung an der Schule, wo ich arbeite und die sind mir im Rahmen der Digitalisierung einfach in die Hände gefallen", so Grit, die als Lehrerin in Helmstedt arbeitet.

Dort brauche man die Stempelsammlung nicht mehr, weshalb sie verkauft werden dürfe.