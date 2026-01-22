"Bares für Rares"-Aufreger: Nach dieser Aktion wird es plötzlich laut im Händlerraum

Köln - Aufregung bei " Bares für Rares" : Als Julian Schmitz-Avila (39) im Händlerraum zu einer unbedachten Aktion ansetzt, wird es am Verkaufstresen plötzlich laut!

Annemarie und Helmut (l.) sind seit 55 Jahren verheiratet. Bei "Bares für Rares" wollen sie ein Gold-Armband aus den 1960er-Jahren loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Annemarie und Helmut wollen in der Trödelshow ein Gold-Armband zu Geld machen. Wie das Ehepaar im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät, soll der Erlös ihren Söhnen zugutekommen - "für Baumaßnahmen in ihren Wohnungen".

Bei dem Mitbringsel handelt es sich um ein Erbstück von Helmuts Tante. Expertin Wendela Horz nennt weitere Details und erkennt italienische Provenienz. Die Gravur offenbart die Stadt Vincenza und den Hersteller Gruppach Orfei.

"750er-Gold, also eine sehr schöne, hochwertige Legierung", doziert die 56-Jährige weiter. Ergänzend schiebt sie dann noch hinterher: "Es wirkt wie Filigranschmuck, aber es ist eine ganz andere Technik: ein Milanese-Armband."

Hinter dem Fachbegriff verbirgt sich ein Geflecht, das "nicht aus Ösen zusammengesetzt" wurde, sondern aus langen Spiralen - vergleichbar etwa mit einem Ringbuch. "Wirklich aufwendig", merkt Horz dazu an. An die Enden habe man zudem kleine Kügelchen gelötet.

Gemessen an seinem Alter bewertet die Expertin den Zustand des Objekts als "sehr gut". Es stamme aus den 1960er-Jahren. "Ich habe es nur zweimal angehabt", bestätigt Annemarie. Ihr Wunschpreis: 5000 Euro. Horz erhöht auf 5400.