"Bares für Rares"-Aufreger: Nach dieser Aktion wird es plötzlich laut im Händlerraum
Köln - Aufregung bei "Bares für Rares": Als Julian Schmitz-Avila (39) im Händlerraum zu einer unbedachten Aktion ansetzt, wird es am Verkaufstresen plötzlich laut!
Annemarie und Helmut wollen in der Trödelshow ein Gold-Armband zu Geld machen. Wie das Ehepaar im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät, soll der Erlös ihren Söhnen zugutekommen - "für Baumaßnahmen in ihren Wohnungen".
Bei dem Mitbringsel handelt es sich um ein Erbstück von Helmuts Tante. Expertin Wendela Horz nennt weitere Details und erkennt italienische Provenienz. Die Gravur offenbart die Stadt Vincenza und den Hersteller Gruppach Orfei.
"750er-Gold, also eine sehr schöne, hochwertige Legierung", doziert die 56-Jährige weiter. Ergänzend schiebt sie dann noch hinterher: "Es wirkt wie Filigranschmuck, aber es ist eine ganz andere Technik: ein Milanese-Armband."
Hinter dem Fachbegriff verbirgt sich ein Geflecht, das "nicht aus Ösen zusammengesetzt" wurde, sondern aus langen Spiralen - vergleichbar etwa mit einem Ringbuch. "Wirklich aufwendig", merkt Horz dazu an. An die Enden habe man zudem kleine Kügelchen gelötet.
Gemessen an seinem Alter bewertet die Expertin den Zustand des Objekts als "sehr gut". Es stamme aus den 1960er-Jahren. "Ich habe es nur zweimal angehabt", bestätigt Annemarie. Ihr Wunschpreis: 5000 Euro. Horz erhöht auf 5400.
"Bares für Rares"-Händlerin brüllt ihren Kollegen an
Im Händlerraum findet das goldene Accessoire sofort großen Anklang. Daniel Meyer (52) erkundigt sich sofort nach dem Wert. "18 Karat", klärt ihn die Verkäuferin auf. "Mein lieber Scholli!", zeigt sich Julian Schmitz-Avila beeindruckt.
Sein Kollege David Suppes (37) vermutet: "Das ist bestimmt schwer!" Auch Lisa Nüdling (45) schwärmt. "Noch viel schöner als schwer ist, dass es so wunderbar flexibel ist, fast schon ein bisschen elastisch", merkt die Kunsthändlerin aus Fulda an.
Schmitz-Avila nimmt sie beim Wort: "Das ist auch für Ziehharmonika", scherzt der 39-Jährige zunächst, dann zieht und zerrt er plötzlich rabiat an dem Armband herum. "Nein, nicht dran ziehen!", brüllt Nüdling ihn lautstark an. Das Machtwort sitzt.
Der Übeltäter bedauert seinen Fehler und schüttelt über sich selbst den Kopf. Gerade noch mal gut gegangen. Als Nüdling schließlich 5250 Euro bietet, werfen alle anderen Interessenten das Handtuch. Verkäuferin Annemarie ist happy. Sie will jetzt der ganzen Welt erzählen, "wie schön das hier ist".
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
