Aufregung bei "Bares für Rares": ZDF-Händler hat "keine Lust mehr" und will gehen

Köln - Wenn sich bei " Bares für Rares " alle Händler um ein seltenes Objekt streiten, können die Emotionen schon mal hochkochen. In diesem Fall möchte ein frustrierter Christian Vechtel (51) sogar am liebsten den Raum verlassen!

Mit einer alten Glas-Vase aus dem Nachlass ihrer Mutter möchte Diana bei "Bares für Rares" ein erfolgreiches Geschäft machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Diana und Christian Hartung aus Frammersbach im Spessart haben eine Glas-Vase mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Diese stamme aus dem Nachlass ihrer Mutter, wie die Verkäuferin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät.

"Das ist was ganz was Feines", schwärmt Expertin Bianca Berding. Dann lenkt sie das Augenmerk auf den Boden der Vase. Dort ist eine Gravur zu sehen: "Cristallerie De Gallé à Nancy". Emile Gallé zählt zu den bekanntesten Jugendstil-Künstlern Frankreichs.

Wie die 49-jährige Kunsthistorikerin weiter ausführt, seien bei der Produktion gleich drei verschiedene Glastechniken verwendet worden - alles "von Hand gehämmert und virtuos gefertigt". Doch auch einige kleine Mängel bleiben Berding nicht verborgen.

Tatsächlich wirken sich diese jedoch positiv aus, denn dadurch würde die Vase aus der Zeit zwischen 1897 und 1900 zu einem Einzelstück. Zum Abschluss ihrer Begutachtung taxiert die Sachverständige den Wert auf knackige 1800 bis 2500 Euro.

"Ich hab' Gänsehaut", gibt Verkäuferin Diana nach der unerwartet hohen Expertise offen und ehrlich zu. Sie und ihr Mann hatten im Vorfeld der ZDF-Sendung nämlich nur mit einem Erlös in Höhe von 1500 Euro geliebäugelt.