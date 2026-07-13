Aufregung bei "Bares für Rares": ZDF-Händler hat "keine Lust mehr" und will gehen
Köln - Wenn sich bei "Bares für Rares" alle Händler um ein seltenes Objekt streiten, können die Emotionen schon mal hochkochen. In diesem Fall möchte ein frustrierter Christian Vechtel (51) sogar am liebsten den Raum verlassen!
Diana und Christian Hartung aus Frammersbach im Spessart haben eine Glas-Vase mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Diese stamme aus dem Nachlass ihrer Mutter, wie die Verkäuferin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät.
"Das ist was ganz was Feines", schwärmt Expertin Bianca Berding. Dann lenkt sie das Augenmerk auf den Boden der Vase. Dort ist eine Gravur zu sehen: "Cristallerie De Gallé à Nancy". Emile Gallé zählt zu den bekanntesten Jugendstil-Künstlern Frankreichs.
Wie die 49-jährige Kunsthistorikerin weiter ausführt, seien bei der Produktion gleich drei verschiedene Glastechniken verwendet worden - alles "von Hand gehämmert und virtuos gefertigt". Doch auch einige kleine Mängel bleiben Berding nicht verborgen.
Tatsächlich wirken sich diese jedoch positiv aus, denn dadurch würde die Vase aus der Zeit zwischen 1897 und 1900 zu einem Einzelstück. Zum Abschluss ihrer Begutachtung taxiert die Sachverständige den Wert auf knackige 1800 bis 2500 Euro.
"Ich hab' Gänsehaut", gibt Verkäuferin Diana nach der unerwartet hohen Expertise offen und ehrlich zu. Sie und ihr Mann hatten im Vorfeld der ZDF-Sendung nämlich nur mit einem Erlös in Höhe von 1500 Euro geliebäugelt.
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Fabian Kahl steigt erst aus, dann wieder ein - und erhält den Zuschlag
Im Händlerraum ist die Begeisterung ebenfalls riesengroß: "Oh, von Gallé, wow!", beweist Susanne Steiger (43) den richtigen Riecher. Auch Daniel Meyer (53) findet die Vase "sehr spannend". Da alle mitbieten, ist die 1500-Euro-Marke schnell geknackt.
Christian Vechtel (51) legt sich besonders ins Zeug: In seinen gefürchteten 50er-Schritten treibt er den Preis auf 2300 Euro nach oben. Sein Kollege Fabian Kahl (34) wirft daraufhin das Handtuch, nur um kurz darauf - bei 2500 Euro - doch wieder einzusteigen.
Vechtel ist sauer, wähnte er sich doch bereits auf der Siegerstraße. Dann übernimmt Kahl auch noch seine Taktik und erklärt: "Ich biete 2550!" Da ist für den 51-Jährigen das Maß voll: "Ich habe keine Lust mehr, ich gehe nach Hause", sagt er und steht auf.
Seine Flucht aus dem Studio deutet Vechtel letztendlich nur kurz an. Raus aus der Auktion ist er dennoch. "Jetzt bin ich beleidigt", stellt er klar. Kahl reagiert prompt: "Dann kauf' ich die. Darf ich?", hakt er beim Verkäufer nach. Er darf.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares