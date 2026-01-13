Wahnsinn im Verkaufsraum: "Bares für Rares"-Händler drehen durch - ein Detail ist entscheidend
Köln - Ein T-Shirt, welches durch seine Autogramme besonders wird, steht bei "Bares für Rares" im Fokus. Ein Detail sorgt jedoch dafür, dass die Händler durchdrehen.
Moe Jacksch und seine Tochter Lara aus Berlin bringen das Kleidungsstück mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Das T-Shirt hat einen besonderen Hintergrund und vor allem einen außergewöhnlichen Aufdruck, der auch Moderator Horst Lichter (63) und Expertin Annika Raßbach (45) begeistert.
"Was machst du denn hier?", will die Sachverständige wissen, als der frühere TV-Koch Lichter den Expertenraum betritt.
Der 63-Jährige geht darauf ein. "Ich wohne hier", antwortet der Entertainer, woraufhin Raßbach klarmacht: "Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!"
Bei dem Dialog, den die beiden vortragen, handelt es sich um Loriots Komödie "Pappa ante portas".
Der Vater des Verkäufers sei 1990 als Musiker auf dem Bergfest der Dreharbeiten des Films engagiert worden, wo Loriot sich einen "Schneewalzer" gewünscht habe. Als Dank soll es dann das T-Shirt gegeben haben.
Nicht nur Loriot: Auch diese Stars haben das T-Shirt unterzeichnet
Aber nicht nur das: neben Loriot signierten auch die anwesenden Schauspieler Evelyn Hamann (†65) und Otto Waalkes (77) das Kleidungsstück.
Für das gute Stück möchten Vater und Tochter gerade einmal 100 Euro haben.
"Mit dieser Geschichte dahinter kann man den Wert gar nicht bemessen. Der ist viel, viel höher als das, was ich jetzt festlegen muss", macht die 45-jährige Sachverständige klar. Daher taxiert sie das T-Shirt auf 200 bis 250 Euro.
Eine Überraschung folgt dann aber im Verkaufsraum. Denn für die Händler ist ein anderes Detail entscheidend: ein Ottifant!
"Das mischt die Karten noch einmal komplett neu", stellt Liza Kielon (31) klar.
Schon das Startgebot von Wolfgang Pauritsch (53) hat es in sich. Satte 200 Euro bietet der Österreicher für das T-Shirt. Und der Wahnsinn nimmt zunächst kein Ende. Erst als der 53-Jährige 1400 Euro bietet, geben sich die anderen Protagonisten geschlagen.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares