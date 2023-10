Bares für Rares: 10.000 Euro für alte gelbe Jacke? Händler schicken Verkäufer weg!

Köln - Eine glänzende gelbe Jacke sorgt bei " Bares für Rares " für Ratlosigkeit. Den wahren Wert des Textils kennt niemand so genau. Als Horst Lichter jedoch hört, wer diese einst getragen hat, ist er baff!

Sven Deutschmanek (47, l.) und Horst Lichter (61) nehmen die gelbe Jacke im Expertenraum in Augenschein. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ist das jetzt ein Objekt?", fragt der 61-jährige Moderator gleich zu Beginn bei Sven Deutschmanek (47) nach. Der Experte nickt. Doch welche Besonderheit steckt hinter dem Kleidungsstück?

Ein erster Hinweis ist auf der Rückseite der Jacke zu finden. Dort steht in großen Buchstaben gedruckt: "Superman vs. Muhammad Ali". Lichter ist sich aber sofort sicher, dass der Fummel in Satin-Optik nicht der verstorbenen Box-Legende gehörte.

Anhand der Kleidergröße kombiniert der ehemalige TV-Koch messerscharf: "Die hat dem nicht gepasst!" Mitgebracht haben das gute Stück Profi-Boxerin Naomi und ihr Bruder Geronimo aus Frankfurt.

Die beiden erzählen, dass sie die Jacke vor 17 Jahren von ihrem damaligen Box-Trainer geschenkt bekommen haben. Dieser hatte die Jacke einst wiederum von Angelo Dundee erhalten, dem früheren Trainer von Muhammad Ali.

Ihre Herstellung vermutet das Verkäufer-Duo etwa im Jahr 1978 als Werbemittel für die Comic-Reihe "Superman vs. Muhammad Ali". Erst der Aufsticker "Angelo" mache dieses Exemplar so einzigartig.